EZVIZ avanza en su estrategia de sostenibilidad con su adhesión al Pacto Mundial de la ONU

La unión a la mayor iniciativa de sostenibilidad empresarial supone un paso adelante en su compromiso con la sostenibilidad a largo plazo, ampliando su contribución a los principales retos medioambientales.

MADRID, 22 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Coincidiendo con el Día de la Tierra, que se celebra el 22 de abril, EZVIZ, referente global en smart entry y tecnología para el hogar, anuncia su adhesión al Pacto Mundial de las Naciones Unidas (UNGC), en el Año Internacional de los Voluntarios para el Desarrollo Sostenible. EZVIZ se convierte en una de las marcas pioneras en el ámbito de los hogares inteligentes en sumarse a la mayor iniciativa de sostenibilidad empresarial del mundo y alineará a su iniciativa EZVIZ Green a los Diez Principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, generando un impacto transformador a través de una gestión empresarial responsable en materia de protección medioambiental.

EZVIZ is one of the first in the smart home industry to join the United Nations Global Compact, aligning its award-winning EZVIZ Green initiative with the Ten Principles.

El Pacto Mundial de las Naciones Unidas es una iniciativa que invita a las empresas a adoptar diez principios universales en materia de derechos humanos, estándares laborales, medio ambiente y lucha contra la corrupción, así como a contribuir activamente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Con más de 25.000 participantes en 167 países, esta iniciativa impulsa un impacto positivo a escala global, contribuyendo a un planeta más sostenible gracias a su creciente alcance e influencia.

Pese a la reciente adhesión, EZVIZ lleva años integrando de manera progresiva los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en sus procesos de desarrollo, operaciones y modelo gestión, incluyendo la constitución de un comité ESG dependiente del Consejo de Administración. El pasado 10 de abril, la compañía publicó su Informe ESG 2025 bajo el lema "Nuestro planeta. Nuestras acciones", con el objetivo de fomentar la transparencia y la concienciación. A lo largo del último año, EZVIZ ha recibido reconocimientos internacionales, entre ellos los European Green Awards, los SEAL Sustainability Business Awards y el Indigo Design Award, en este último caso con la distinción "Diseño para el cambio social".

Con el objetivo de contribuir a un planeta más sostenible, EZVIZ ha impulsado iniciativas centradas en la degradación del suelo, el cambio climático, el reciclaje de plásticos y el empoderamiento de las comunidades, entre otras áreas. En colaboración con Treedom, la compañía ha plantado 4.190 árboles junto a agricultores locales, lo que ha permitido reducir aproximadamente 738,2 toneladas de CO₂. Asimismo, de la mano de Plastic Bank, EZVIZ ha evitado que más de 1.000.000 de botellas de plástico acaben en entornos vulnerables.

Estas iniciativas se complementan con programas internos de reciclaje de plásticos y reducción de residuos. En 2025, EZVIZ incorporó más de 30 toneladas de materiales reciclados en el diseño de sus robots aspiradores RE7 Edge y logró reducir las emisiones de CO₂ en 73,1 toneladas gracias a la adopción de soluciones de embalaje más sostenibles.

"Formar parte del Pacto Mundial de las Naciones Unidas (UNGC) supone un hito importante para nosotros ya que significa que nuestros esfuerzos por construir un planeta mejor han sido reconocidos a nivel mundial", afirma Jingwen Cao, secretario del consejo de administración de EZVIZ y director del Comité de ESG. "Esta participación nos da la confianza necesaria para seguir ampliando nuestras iniciativas de protección medioambiental, así como para establecer límites más estrictos que eviten perjudicar al medio ambiente en aras del beneficio comercial".

Con el respeto por el medio ambiente en el ADN de la compañía, EZVIZ ha desarrollado tecnología ecológica con una baja huella de carbono. La tecnología AOV de bajo consumo energético y el modo de visión nocturna con poca luz ColorFULL ayudan a reducir el consumo de energía y la contaminación lumínica derivados de la seguridad doméstica las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Tras incorporar por primera vez la detección de animales salvajes, patentada por la propia empresa, en las cámaras para exteriores, EZVIZ sigue implementando una IA responsable para equilibrar la seguridad humana y la protección de la fauna silvestre, según Sophie Zhang, directora de marca global de EZVIZ.

"Creemos en el poder de la tecnología y nos esforzamos siempre por beneficiar no solo a nuestros usuarios, sino también a todas las personas", añade Zhang. "Junto con otros líderes del sector en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas (UNGC), EZVIZ está motivada para contribuir a un futuro mejor para las generaciones venideras".

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