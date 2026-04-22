EZVIZ se une al Pacto Mundial de las Naciones Unidas, iniciando un nuevo capítulo en su firme compromiso con la sostenibilidad a largo plazo y ampliando aún más su contribución a cuestiones medioambientales clave

HOOFDDORP, Netherlands, 22 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- EZVIZ, defensora de los hogares inteligentes más ecológicos, se enorgullece de anunciar su participación en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas (UNGC) en el Año Internacional de los Voluntarios para el Desarrollo Sostenible, coincidiendo con el Día de la Tierra. Como pionera en hogares inteligentes que se une a la iniciativa de sostenibilidad empresarial más grande del mundo, EZVIZ alineará su galardonada iniciativa EZVIZ Green con los Diez Principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, generando un impacto transformador a través de una gestión empresarial responsable en materia de protección medioambiental.

EZVIZ is one of the first in the smart home industry to join the United Nations Global Compact, aligning its award-winning EZVIZ Green initiative with the Ten Principles.

El Pacto Mundial de las Naciones Unidas es un llamamiento a las empresas para que adopten diez principios universales en materia de derechos humanos, trabajo, medio ambiente y lucha contra la corrupción, y para que apoyen los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Con más de 25.000 participantes en 167 países, el Pacto Mundial de las Naciones Unidas contribuye a mantener la Tierra verde y limpia gracias a su creciente influencia.

Aunque es una empresa nueva en esta iniciativa, EZVIZ ha venido incorporando los ODS en sus procesos de desarrollo, operaciones y gestión, lo que incluye la creación de un comité ESG dirigido por el Consejo de Administración. El 10 de abril, la empresa publicó su informe ESG 2025 bajo el lema «Nuestro planeta. Nuestras acciones», con el fin de fomentar la transparencia y la concienciación. Durante el último año, EZVIZ ha recibido reconocimientos internacionales como los European Green Awards, los SEAL Sustainability Business Awards y el Indigo Design Award con la distinción «Diseño para el cambio social».

Para salvaguardar un planeta verde, EZVIZ ha abordado la degradación del suelo, el calentamiento global, el reciclaje de plásticos, el empoderamiento de la comunidad y mucho más. En colaboración con Treedom, EZVIZ ha plantado 4.190 árboles con agricultores locales, reduciendo aproximadamente 738,2 toneladas de CO₂. Junto con Plastic Bank, EZVIZ ha evitado que más de 1.000.000 de botellas de plástico contaminen entornos vulnerables. Estas colaboraciones se ven reforzadas por el reciclaje interno de plásticos y la minimización de residuos. En 2025, EZVIZ incorporó más de 30 toneladas de materiales reciclados en el diseño de sus robots aspiradores RE7 Edge y redujo las emisiones de CO₂ en 73,1 toneladas gracias a un embalaje más ecológico.

«Formar parte del Pacto Mundial de las Naciones Unidas (UNGC) supone un hito importante para nosotros. Significa que nuestros esfuerzos por construir un planeta mejor han sido reconocidos a nivel mundial», afirmó Jingwen Cao, secretario del Consejo de Administración de EZVIZ y director del Comité ESG. «Esta participación nos da la confianza necesaria para seguir ampliando nuestras iniciativas de protección medioambiental, así como para establecer límites más estrictos que eviten sacrificar el medio ambiente en aras del beneficio comercial».

Con el respeto por el medio ambiente en el ADN de su marca, la empresa también ha desarrollado tecnología ecológica con una baja huella de carbono. La tecnología AOV de bajo consumo energético y el modo de visión nocturna con poca luz ColorFULL ayudan a reducir el consumo de energía y la contaminación lumínica derivados de la seguridad doméstica las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Tras incorporar por primera vez la detección de animales salvajes, patentada por la propia empresa, en las cámaras para exteriores, EZVIZ sigue implementando una IA responsable para equilibrar la seguridad humana y la protección de la fauna silvestre, según Sophie Zhang, directora global de marca de EZVIZ.

«Creemos en el poder de la tecnología y nos esforzamos siempre por beneficiar no solo a nuestros usuarios, sino también a todas las personas y a toda forma de vida», afirmó Zhang. «Junto con otros líderes del sector en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas (UNGC), EZVIZ está motivada para contribuir a un futuro mejor para las generaciones venideras».

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FUENTE EZVIZ