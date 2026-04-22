이지비즈(EZVIZ), UN 글로벌 콤팩트 가입... ESG 경영 및 환경 기여 확대

호프도르프, 네덜란드, 2026년 4월 22일 /PRNewswire/ -- 친환경 스마트홈 선두 기업 이지비즈(EZVIZ)는 '지구의 날'을 맞아 유엔 글로벌 콤팩트(UN Global Compact, 이하 UNGC) 가입을 발표하며 글로벌 지속가능경영 행보를 본격화했다. 이지비즈는 이번 UNGC 가입을 통해 자사의 친환경 이니셔티브인 '이지비즈 그린(EZVIZ Green)'을 UNGC 10대 원칙과 연계하고, 책임 있는 기업 활동을 바탕으로 실질적인 환경 보호 성과를 창출할 계획이다.

UNGC는 기업이 인권, 노동, 환경, 반부패 분야의 10대 원칙을 준수하고 지속가능발전목표(SDG) 달성을 지원하도록 촉구하는 세계 최대 규모의 자발적 기업 시민 협약이다. 현재 전 세계 167개국, 2만 5천 개 이상의 기업 및 기관이 참여하고 있다.

EZVIZ is one of the first in the smart home industry to join the United Nations Global Compact, aligning its award-winning EZVIZ Green initiative with the Ten Principles.

그동안 이지비즈는 이사회 산하 ESG 위원회를 설립하고 경영 전반에 SDGs를 통합하는 등 지속적인 노력을 기울여 왔다. 지난 4월 10일에는 투명성 강화를 위해 '우리 지구, 우리의 행동(Our Planet, Our Action)'이라는 슬로건 아래 '2025 ESG 보고서'를 발간했다. 이러한 성과를 인정받아 유럽 그린 어워드(Europe Green Award), SEAL 지속가능성 비즈니스 어워드 등 다수의 국제상을 석권한 바 있다.

특히 이지비즈는 실질적인 환경 데이터 창출에 집중하고 있다. 트리돔(Treedom)과의 파트너십을 통해 4,190그루의 나무를 심어 약 738.2톤의 이산화탄소 배출을 상쇄했으며, 플라스틱 뱅크(Plastic Bank)와 협력해 100만 개 이상의 폐플라스틱 병이 환경으로 유입되는 것을 방지했다. 또한 2025년 기준 'RE7 Edge' 로봇 청소기 제작에 30톤 이상의 재활용 소재를 투입하고, 친환경 포장재 전환을 통해 73.1톤의 탄소 배출량을 추가로 감축했다.

이지비즈 ESG 위원장 징원 차오(Jingwen Cao)는 "UNGC 가입은 더 나은 지구를 향한 이지비즈의 노력이 국제적으로 인정받았음을 의미하는 중요한 이정표"라며, "상업적 이익을 위해 환경 가치를 타협하지 않는 엄격한 기준을 확립해 나갈 것"이라고 강조했다. 아울러 이지비즈는 기술 혁신을 통한 탄소 발자국 최소화에도 박차를 가하고 있다. 저전력(AOV) 기술과 야간 투시(ColorFULL) 모드를 통해 에너지 소비와 빛 공해를 대폭 줄였으며, 스마트홈 업계 최초로 실외 카메라에 야생 동물 감지 기능을 탑재하는 등 '책임 있는 AI' 기술 보급에 앞장서고 있다.

소피 장(Sophie Zhang) 이지비즈 글로벌 브랜드 디렉터는 "이지비즈는 기술이 사용자는 물론 모든 생명체에 이로움을 주어야 한다는 신념을 가지고 있다"며, "UNGC의 회원사로서 미래 세대를 위한 지속 가능한 미래를 만드는 데 기여하겠다"고 밝혔다.

SOURCE EZVIZ