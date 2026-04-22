螢石加入聯合國全球契約組織，開啟企業可持續發展的新徵程，進一步擴大對關鍵環境議題的貢獻

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EZVIZ

22 4月, 2026, 11:30 CST

荷蘭霍夫多普2026年4月22日 /美通社/ -- 作為綠色智能家居倡導者，螢石(EZVIZ)於世界地球日，正式宣佈加入聯合國全球契約組織(UNGC)。作為首批加入這一全球最大企業可持續發展倡議的智能家居企業，螢石將其企業級的綠色倡議EZVIZ Green與UNGC十項原則深度契合，以負責任的商業實踐為環境保護帶來變革性影響。

UNGC呼籲企業在人權、勞動、環境及反腐敗領域遵循十項普適性原則，並為實現可持續發展目標(SDGs)提供支持。該組織擁有來自167個國家的25,000多家企業和其他利益相關方參與者，正以日益擴大的影響力守護綠色地球。

螢石（EZVIZ）是智能家居首批加入聯合國全球契約組織的企業之一，將其屢獲殊榮的（EZVIZ Green綠色倡議）與「十項原則」相契合。
螢石（EZVIZ）是智能家居首批加入聯合國全球契約組織的企業之一，將其屢獲殊榮的（EZVIZ Green綠色倡議）與「十項原則」相契合。

儘管這是螢石首年加入該倡議，但在過往的發展中，該公司早已將可持續發展目標融入企業發展、運營與管理全流程，其中包括成立由董事會直接管理的環境、社會和治理(ESG)委員會。4月10日，公司秉持「我們的地球，我們的行動 」 這一承諾，發佈2025年ESG報告，踐行信息公開透明與責任擔當。過去一年，螢石斬獲歐洲綠色獎、SEAL商業可持續發展獎，以及靛藍設計獎(Indigo Design Award)之「社會變革設計 」榮譽等多項國際認可。

為守護綠色地球，螢石在土地退化防治、全球變暖應對、塑料回收利用、社區賦能等多領域持續發力。公司攜手植樹環保組織Treedom，聯合當地農戶種植了4190棵樹木，減少約738.2噸二氧化碳排放；與Plastic Bank合作，已阻止超100萬個塑料瓶污染脆弱的生態環境。除外部合作外，螢石還通過內部塑料回收利用、最大限度減少廢棄物產生來強化環保舉措。2025年，螢石將超30噸再生材料融入RE7 Edge掃地機的產品設計中，並通過更環保的包裝方案減少73.1噸二氧化碳排放。

螢石董事會秘書兼ESG委員會主任曹靜文表示：「 加入UNGC對我們而言是品牌重要的里程碑，這意味著我們為守護地球所付出的努力獲得了國際社會的廣汎認可。此次加入給了我們信心去進一步擴大環保舉措，同時設定更嚴格的準則，杜絕以犧牲環境為代價換取商業利益的情況發生。」

螢石將綠色理念根植於品牌基因，持續研發低碳環保的綠色技術。其自主研發的AOV低功耗技術、ColorFULL微光夜視模式，可有效降低家居安防設備24小時運行產生的能耗與光污染。據螢石全球品牌總監Sophie Zhang介紹，公司還在戶外智能攝像頭系列中率先搭載自研野生動物檢測算法，以負責任的AI技術平衡家居安全與野生動物保護。

Sophie Zhang說道：「我們堅信科技的力量，始終致力於讓技術不僅惠及用戶，更造福地球上的每一個人、每一個生命。螢石將與UNGC內各行業領軍企業並肩同行，為子孫後代創造更美好的未來。」

SOURCE EZVIZ

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