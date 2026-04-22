EZVIZ adhère au Pacte mondial des Nations Unies, ouvrant ainsi un nouveau chapitre de son engagement sans faille en faveur du développement durable à long terme et renforçant encore sa contribution aux grands enjeux environnementaux

HOOFDDORP, Países Bajos, 22 avril 2026 /PRNewswire/ -- EZVIZ, fervent défenseur des maisons intelligentes plus écologiques, est fier d'annoncer, à l'occasion de cette Journée de la Terre, son adhésion au Pacte mondial des Nations Unies (UNGC) dans le cadre de l'Année internationale des volontaires pour le développement durable. En tant que pionnier de la maison intelligente, rejoignant la plus grande initiative mondiale en matière de développement durable des entreprises, EZVIZ alignera son initiative primée, EZVIZ Green, sur les dix principes du Pacte mondial des Nations Unies, générant ainsi un impact transformateur grâce à une gestion responsable de l'entreprise en matière de protection de l'environnement.

EZVIZ is one of the first in the smart home industry to join the United Nations Global Compact, aligning its award-winning EZVIZ Green initiative with the Ten Principles.

Le Pacte mondial des Nations Unies invite les entreprises à adopter dix principes universels en matière de droits de l'homme, de travail, d'environnement et de lutte contre la corruption, et à soutenir les Objectifs de développement durable (ODD). Avec plus de 25.000 participants dans 167 pays, le Pacte mondial des Nations Unies contribue à préserver la planète verte et propre grâce à son influence croissante.

Bien que nouvelle venue dans cette initiative, EZVIZ a intégré les ODD dans ses activités de développement, d'exploitation et de gestion, notamment en créant un comité ESG placé sous l'égide du conseil d'administration. Le 10 avril, l'entreprise a publié son rapport ESG 2025 dans le cadre de son engagement « Notre planète. Nos actions », visant à favoriser la transparence et la sensibilisation. Au cours de l'année écoulée, EZVIZ a reçu des distinctions internationales telles que les European Green Awards, les SEAL Sustainability Business Awards et l'Indigo Design Award avec la mention « Design for Social Change ».

Pour préserver une planète verte, EZVIZ s'est attaqué à la dégradation des sols, au réchauffement climatique, au recyclage du plastique, à l'autonomisation des communautés et à bien d'autres enjeux. En partenariat avec Treedom, EZVIZ a planté 4 190 arbres avec des agriculteurs locaux, réduisant ainsi les émissions de CO 2 d'environ 738,2 tonnes. En collaboration avec Plastic Bank, EZVIZ a empêché plus d'un million de bouteilles en plastique de polluer des environnements vulnérables. Ces partenariats sont renforcés par le recyclage interne des plastiques et la réduction des déchets. En 2025, EZVIZ a intégré plus de 30 tonnes de matériaux recyclés dans la conception de ses robots aspirateurs RE7 Edge et a réduit ses émissions de CO 2 de 73,1 tonnes grâce à des emballages plus écologiques.

« Notre adhésion au Pacte mondial des Nations Unies (UNGC) marque une étape importante pour nous. Cela signifie que nos efforts pour bâtir une planète meilleure ont été reconnus à l'échelle mondiale », a déclaré Jingwen Cao, secrétaire du conseil d'administration d'EZVIZ et directeur du comité ESG. « Cette adhésion nous donne la confiance nécessaire pour renforcer encore davantage notre engagement en faveur de la protection de l'environnement, ainsi que pour fixer des limites plus strictes afin d'éviter de sacrifier l'environnement au profit de gains commerciaux. »

Avec le respect de l'environnement inscrit dans l'ADN de sa marque, l'entreprise a également développé une technologie verte à faible empreinte carbone. La technologie AOV à faible consommation d'énergie et le mode de vision nocturne ColorFULL en basse lumière contribuent à réduire la consommation d'énergie et la pollution lumineuse liées à une sécurité domestique assurée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Après avoir été la première à intégrer une technologie brevetée de détection des animaux sauvages dans ses caméras d'extérieur, EZVIZ continue de mettre en œuvre une IA responsable pour trouver un équilibre entre la sécurité humaine et la protection de la faune, selon Sophie Zhang, directrice de la marque mondiale chez EZVIZ.

« Nous croyons au pouvoir de la technologie et nous nous efforçons toujours d'en faire bénéficier non seulement nos utilisateurs, mais aussi tout le monde et toute forme de vie », a déclaré Sophie Zhang, directrice de la marque mondiale chez EZVIZ. « Aux côtés d'autres leaders du secteur au sein du Pacte mondial des Nations Unies, EZVIZ est déterminée à contribuer à un avenir meilleur pour les générations à venir. »

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