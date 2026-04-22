EZVIZ เข้าร่วมโครงการ Global Compact ของสหประชาชาติ ซึ่งเป็นการเริ่มต้นบทใหม่ของการเดินทางอันแน่วแน่สู่ความยั่งยืนในระยะยาว และขยายการมีส่วนร่วมในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญยิ่งขึ้น
News provided byEZVIZ
22 Apr, 2026, 14:43 CST
ฮูฟด์ดอร์ป, เนเธอร์แลนด์, 22 เมษายน 2569 /PRNewswire/ -- EZVIZ ผู้สนับสนุนบ้านอัจฉริยะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประกาศอย่างภาคภูมิใจถึงการเข้าร่วมโครงการความร่วมมือระดับโลกของสหประชาชาติ (UNGC) ในปีสากลแห่งอาสาสมัครเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในวันคุ้มครองโลกนี้ ในฐานะผู้บุกเบิกบ้านอัจฉริยะที่เข้าร่วมโครงการริเริ่มด้านความยั่งยืนขององค์กรที่ใหญ่ที่สุดในโลก EZVIZ จะเชื่อมโยงโครงการ EZVIZ Green ที่ได้รับรางวัลเข้ากับหลักการสิบประการของ UNGC สร้างผลกระทบเชิงเปลี่ยนแปลงผ่านการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบในการปกป้องสิ่งแวดล้อม
โครงการความร่วมมือระดับโลกของสหประชาชาติ เป็นการเรียกร้องให้บริษัทต่างๆ นำหลักการสากลสิบประการมาใช้ในด้านสิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านการทุจริต และสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ด้วยผู้เข้าร่วมกว่า 25,000 รายใน 167 ประเทศ UNGC กำลังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมให้สะอาดและเขียวขจีด้วยอิทธิพลที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
แม้จะเพิ่งเข้าร่วมโครงการนี้ แต่ EZVIZ ก็ได้ดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ในการพัฒนา การดำเนินงาน และการจัดการ รวมถึงการจัดตั้งคณะกรรมการ ESG ที่กำกับดูแลโดยคณะกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 10 เมษายน บริษัทได้เผยแพร่รายงาน ESG ปี 2025 ภายใต้พันธสัญญา "โลกของเรา การกระทำของเรา" เพื่อความโปร่งใสและการสร้างความตระหนักรู้ ในช่วงปีที่ผ่านมา EZVIZ ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ เช่น รางวัล European Green Awards, รางวัล SEAL Sustainability Business Awards และรางวัล Indigo Design Award พร้อมเกียรติประวัติ "การออกแบบเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม"
เพื่อปกป้องโลกสีเขียว EZVIZ ได้แก้ไขปัญหาการเสื่อมโทรมของดิน ภาวะโลกร้อน การรีไซเคิลพลาสติก การเสริมสร้างศักยภาพชุมชน และอื่นๆ อีกมากมาย ด้วยความร่วมมือกับ Treedom EZVIZ ได้ปลูกต้นไม้ 4,190 ต้นร่วมกับเกษตรกรในท้องถิ่น ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณ 738.2 ตัน และร่วมกับ Plastic Bank EZVIZ ได้ป้องกันขวดพลาสติกกว่า 1 ล้านขวดไม่ให้ปนเปื้อนสิ่งแวดล้อมที่เปราะบาง ความร่วมมือเหล่านี้ได้รับการเสริมสร้างด้วยการรีไซเคิลพลาสติกภายในองค์กรและการลดของเสียให้เหลือน้อยที่สุด ในปี 2025 EZVIZ ได้นำวัสดุรีไซเคิลกว่า 30 ตันมาใช้ในการออกแบบหุ่นยนต์ดูดฝุ่น RE7 Edge และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 73.1 ตันผ่านบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
"การเป็นส่วนหนึ่งของ UNGC ถือเป็นก้าวสำคัญสำหรับเรา หมายความว่าความพยายามของเราในการสร้างโลกที่ดีขึ้นได้รับการยอมรับในระดับโลก" จิงเหวิน เชา เลขานุการคณะกรรมการบริหารและผู้อำนวยการคณะกรรมการ ESG ของ EZVIZ กล่าว "การเข้าร่วมครั้งนี้ทำให้เรามั่นใจที่จะขยายการปกป้องสิ่งแวดล้อมของเราต่อไป รวมถึงกำหนดขอบเขตที่เข้มงวดมากขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงการทำลายสิ่งแวดล้อมเพื่อผลประโยชน์ทางการค้า"
ด้วยความใส่ใจในเรื่องสิ่งแวดล้อมในแบรนด์ บริษัทจึงได้พัฒนาเทคโนโลยีสีเขียวที่มีคาร์บอนฟุตพริ้นท์ต่ำ เทคโนโลยีการใช้พลังงานต่ำ AOV และโหมดการมองเห็นในเวลากลางคืนที่มีแสงน้อย ColorFULL ช่วยลดการใช้พลังงานและมลภาวะทางแสงที่เกิดจากการรักษาความปลอดภัยในบ้านตลอด 24 ชั่วโมง EZVIZ ได้ริเริ่มนำเทคโนโลยีตรวจจับสัตว์ป่าที่จดสิทธิบัตรของตนเองมาใช้ในกล้องวงจรปิดกลางแจ้ง และยังคงเดินหน้าใช้ AI อย่างมีความรับผิดชอบเพื่อสร้างสมดุลระหว่างความปลอดภัยของมนุษย์และการปกป้องสัตว์ป่า ตามที่โซฟี จาง ผู้อำนวยการแบรนด์ระดับโลกของ EZVIZ กล่าว
"เราเชื่อมั่นในพลังของเทคโนโลยีและมุ่งมั่นที่จะสร้างประโยชน์ไม่เพียงแต่แก่ผู้ใช้ของเราเท่านั้น แต่ยังรวมถึงทุกคนและทุกชีวิตด้วย" จางกล่าว "EZVIZ ร่วมกับผู้นำในอุตสาหกรรมรายอื่นๆ ใน UNGC มีแรงบันดาลใจที่จะมีส่วนร่วมในการสร้างอนาคตที่ดีกว่าสำหรับคนรุ่นต่อๆ ไป"
