EZVIZが国連グローバル・コンパクトに加盟し、長期的な持続可能性に向けた揺るぎない取り組みの新たな章を開くとともに、主要な環境問題への貢献をさらに拡大します

ホーフトドルプ（オランダ）、2026年4月22日 /PRNewswire/ -- より環境に優しいスマートホームを推進するEZVIZは、このアースデーに、「持続可能な開発のためのボランティア国際年」において、国連グローバル・コンパクト（UNGC）への参加を発表できることを誇りに思います。スマートホームのパイオニアとして世界最大の企業サステナビリティ・イニシアチブに参加するEZVIZは、受賞歴のある「EZVIZ Green」イニシアチブをUNGCの10原則と整合させ、環境保護における責任ある事業活動を通じて変革的な影響をもたらしていきます。

国連グローバル・コンパクトは、人権、労働、環境、腐敗防止に関する10の普遍的原則を採用し、持続可能な開発目標（SDGs）を支援するよう企業に呼びかけるものです。167カ国に2万5000社以上の参加企業を擁するUNGCは、その影響力を拡大させながら、地球を緑豊かで清潔な状態に保ち続けています。

EZVIZ is one of the first in the smart home industry to join the United Nations Global Compact, aligning its award-winning EZVIZ Green initiative with the Ten Principles.

この取り組みには参画したばかりですが、EZVIZは取締役会が主導するESG委員会の設置を含め、開発、運営、経営の各分野においてSDGsの実践を進めてきました。4月10日、同社は透明性と意識向上のための取り組み「Our Planet. Our Actions」の一環として、2025年ESG報告書を公表しました。過去1年間、EZVIZは「European Green Awards」、「SEAL Sustainability Business Awards」、そして「Design for Social Change」部門で受賞した「Indigo Design Award」など、国際的な評価を受けています。

緑豊かな地球を守るため、EZVIZは土地の劣化、地球温暖化、プラスチックリサイクル、地域社会のエンパワーメントなどに取り組んできました。Treedomとの提携により、EZVIZは地元の農家と共に4,190本の木を植樹し、約738.2トンのCO 2 削減を実現しました。また、Plastic Bankとの協力により、100万本以上のペットボトルが脆弱な環境を汚染するのを防ぎました。これらのパートナーシップは、社内のプラスチックリサイクルや廃棄物の最小化によってさらに強化されています。2025年、EZVIZはロボット掃除機「RE7 Edge」の設計に30トン以上の再生素材を組み込み、環境に配慮したパッケージングを通じてCO 2 排出量を73.1トン削減しました。

「国連グローバル・コンパクト（UNGC）への加盟は、当社にとって重要な節目です。これは、より良い地球を築くための当社の取り組みが、世界的に認められたことを意味します」と、EZVIZの取締役会秘書兼ESG委員会委員長であるJingwen Cao氏は述べた。「この加盟により、環境保護活動をさらに拡大する自信が持てるだけでなく、商業的利益のために環境を犠牲にしないよう、より厳格な基準を設けることができるようになります。」

ブランドDNAに「グリーン」を刻み込んだ同社は、低炭素フットプリントを実現するグリーンテクノロジーも開発してきました。AOV低消費電力技術やColorFULL低照度ナイトビジョンモードは、24時間365日のホームセキュリティ運用に伴うエネルギー消費と光害の低減に貢献しています。EZVIZのグローバルブランドディレクターであるソフィー・チャン氏によると、同社は屋外カメラに自社特許の野生動物検知機能をいち早く搭載し、人間の安全と野生生物保護のバランスをとるために、責任あるAIの導入を継続しています。

「私たちはテクノロジーの力を信じ、ユーザーだけでなく、すべての人々とあらゆる生命に利益をもたらすよう常に努めています」とチャン氏は述べ、「UNGC（国連グローバル・コンパクト）に参加する他の業界リーダーと共に、EZVIZは次世代のためのより良い未来に貢献することを目指しています。」

SOURCE EZVIZ