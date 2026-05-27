以高標服務體系扎根全球，廣汽邁入高品質出海新週期

在泰國，發布海外首個服務品牌 ——GAC CARE，圍繞用戶用車的全生命週期需求，以「四大確定性」構建服務閉環。在新加坡，建立了高標準車間，打造標準化、透明化、可追溯的全流程服務管理。在香港，打通香港專線極速物流通道，實現「即產即運、即到即提」，以極致交付效率滿足市場需求。

在中東，廣汽推出「整車8年/16萬公里保修，動力電池8年/20萬公里」的超長質保政策，降低用戶長期用車顧慮。此外，在中東局勢波動期間，廣汽攜手當地經銷商夥伴，啟動「中東客戶關懷」行動，確保服務不中斷、響應不打折，彰顯服務溫度。

在歐洲，除了提供超長質保服務外，廣汽還攜手歐洲一線道路救援品牌安聯世合（Allianz Partners），為歐洲用戶提供三年免費、覆蓋泛歐大陸的道路救援服務，還提供電動車專屬的軟體問題協助服務。

同時，廣汽以領先的數位化服務能力為全球用戶提供全場景、全週期的安心服務。GAC APP 提供多端互聯線上助手，車機標配有線 + 無線 Android Auto、CarPlay，支援多國語言顯示與語音控制，進一步提升用戶服務體驗。

服務響應的速度，取決於體系佈局的廣度。目前，廣汽已在全球5大板塊、102個國家和地區完成佈局，建立9個海外零部件倉庫，擁有超696家渠道網點。正是這張密集的全球服務網絡，使廣汽能夠實現原廠配件快速響應、就近服務，真正將「服務先行」的理念落實到每一位用戶身邊。

產品所到之處，服務必達；用戶所在之地，信賴可依。廣汽正以體系化的服務標準，塑造中國汽車品牌的全球形象。這正是廣汽打造「中國品牌出海服務標桿」的底氣所在，也是中國汽車從「走出去」到「走進去」、「走上去」的必經之路。

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SOURCE GAC