GAC consolida su presencia global mediante servicios de alto nivel, entrando en una nueva fase de expansión internacional de alta calidad

GUANGZHOU, China, 27 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Guiada por la estrategia global ONE GAC 2.0, GAC ha entrado en una nueva fase de expansión global acelerada. En los últimos dos años, las ventas internacionales de GAC casi se han triplicado, ganándose la confianza de más de 400.000 usuarios en el extranjero.

GAC no solo fabrica vehículos de primera categoría, sino que también establece nuevos estándares de servicio a nivel mundial. Guiada por su filosofía de "El servicio primero, el cliente primero", GAC International mantiene su compromiso de "Lo local, para lo local" y continúa implementando el sistema de servicio GAC INTERNATIONAL Sales Service Standard System (GSSW) en los mercados internacionales, creando un sistema de servicio que cumple con estándares globales consistentes a la vez que se adapta a las características del mercado local.

En Tailandia, GAC presentó GAC CARE, su primera marca de servicios en el extranjero, que consiste en un sistema de servicio integral que comienza y termina con el usuario a través de sus "Cuatro Pilares Fundamentales".

En Singapur, GAC ha construido talleres de servicio de alto nivel y ha implementado un sistema de gestión de servicios integral, estandarizado, transparente y rastreable.

En la Región Administrativa Especial de Hong Kong, GAC ha abierto un canal logístico exprés exclusivo para permitir que los vehículos se envíen inmediatamente después de su producción y estén disponibles para su recogida a su llegada, adaptado a las necesidades del mercado local.

En Oriente Medio, GAC ha ofrecido garantías extendidas para vehículos y baterías. A pesar de las interrupciones regionales, GAC mantuvo su compromiso con la atención al cliente y garantizó un servicio ininterrumpido.

En Europa, GAC se ha asociado con un proveedor profesional de asistencia en carretera para ofrecer asistencia en carretera gratuita en toda Europa y servicios específicos para vehículos eléctricos.

Mientras tanto, aprovechando sus capacidades de servicio digital, GAC ofrece servicios integrales y fiables para cualquier situación a través de la aplicación GAC y el sistema de infoentretenimiento multilingüe del vehículo, mejorando de forma integral la experiencia del usuario.

Hasta la fecha, GAC ha establecido una presencia en cinco importantes regiones globales, abarcando 102 países y territorios, con nueve almacenes de repuestos en el extranjero y más de 696 puntos de venta, lo que permite una respuesta rápida, el suministro de repuestos originales y servicios locales convenientes, cumpliendo así con su compromiso de "El servicio primero".

Allí donde sea que vayan los vehículos de GAC, el servicio les acompaña; donde sea que estén los usuarios, la confianza permanece. GAC está moldeando la imagen global de las marcas automotrices chinas a través de servicios sistemáticos y ayudando a los automóviles chinos a evolucionar de la globalización a la integración global y el ascenso global.

Para obtener más información sobre GAC, visite: https://www.gacgroup.com/en o síganos en las redes sociales.

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