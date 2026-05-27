GAC、高水準のサービスで世界的な存在感を高め、質の高い海外展開の新段階へ

中国・広州、2026年5月28日 /PRNewswire/ -- 「ONE GAC 2.0」グローバル戦略の下、GACはグローバル展開を加速する新たな段階に入りました。過去2年間で、GACの海外販売台数は約3倍に増加し、40万人を超える海外ユーザーの信頼を獲得しています。

GACは世界水準の車両を製造するだけでなく、世界規模で新たなサービス基準も確立しています。「サービス第一、顧客第一（Service First, Customer First）」という理念の下、GAC Internationalは「現地に根ざし、現地のために（In Local, For Local）」というコミットメントを堅持し、海外市場全体でGAC INTERNATIONAL Sales Service Standard System（GSSW）のサービス標準の導入を継続しています。これにより、現地市場の特性に合わせながら、一貫したグローバル基準を満たすサービス体制を構築しています。

タイでは、GACは同社初の海外サービスブランドであるGAC CAREを発表し、「4つの中核的な柱（Four Core Pillars）」を通じて、ユーザーを起点とし、最後までユーザーに寄り添うフルライフサイクル型のサービス体制を構築しました。

シンガポールでは、GACは高水準の整備拠点を設置し、標準化され、透明性が高く、追跡可能な全工程のサービス管理体制を導入しました。

香港特別行政区では、GACは現地市場のニーズに合わせて専用の高速物流チャネルを開設し、生産後すぐに車両を出荷し、到着次第引き取り可能にしました。

中東では、GACは車両と駆動用バッテリーの延長保証を提供しています。地域情勢が混乱する中でも、GACは顧客ケアへの取り組みを継続し、中断のないサービスを確保しました。

欧州では、GACは専門のロードサイドアシスタンス事業者と提携し、欧州全域を対象とする無料ロードサイドアシスタンスと電気自動車専用サービスを提供しています。

また、GACはデジタルサービス能力を活用し、GAC APPと多言語対応の車載インフォテインメントシステムを通じて、さまざまな状況に対応する信頼性の高いエンドツーエンドサービスを提供し、ユーザー体験を総合的に向上させています。

現在までに、GACは世界の主要5地域、102の国と地域をカバーする事業基盤を確立し、9つの海外部品倉庫と696を超える販売・サービス網の拠点を擁しています。これにより、迅速な対応、純正スペアパーツの供給、便利な現地サービスを可能にし、「サービス第一」のコミットメントを果たしています。

GACの車両が走る場所にはサービスが寄り添い、ユーザーがどこにいても信頼は変わりません。GACは体系的なサービスを通じて中国自動車ブランドのグローバルイメージを形作り、中国の自動車が「海外進出（going global）」から「世界との融合（integrating globally）」、そして「世界での飛躍（ascending globally）」へと進化することを後押ししています。

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SOURCE GAC