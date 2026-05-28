GAC, 고품질 서비스 기반으로 글로벌 입지 확대… 해외 고도화 성장 단계 진입

광저우, 중국 2026년 5월 28일 /PRNewswire/ -- GAC가 글로벌 전략 ONE GAC 2.0의 지침 아래 글로벌 확장 속도가 높아지는 새로운 단계에 진입했다. 지난 2년 사이 GAC의 해외 판매량은 세 배 가까이 증가했으며, 현재 40만이 넘는 해외 고객의 신뢰를 확보하고 있다.

GAC는 세계적 수준의 차량을 개발하는 데 그치지 않고 글로벌 서비스 기준 또한 새롭게 정립하고 있다. GAC 인터내셔널(GAC International)은 '서비스 우선, 고객 우선(Service First, Customer First)' 철학을 바탕으로 '현지에 뿌리내리고, 현지를 위한다(In Local, For Local)' 원칙을 견지하며, 해외 시장 전역에서 GAC 인터내셔널 판매 서비스 표준 시스템(GAC INTERNATIONAL Sales Service Standard System, GSSW) 서비스 표준을 지속적으로 도입하고 있다. 이를 통해 글로벌 일관성을 유지하면서도 각 지역 시장 특성에 맞춘 서비스 체계를 구축하고 있다.

태국에서는 GAC 첫 해외 서비스 브랜드인 GAC CARE를 공개하고, '4대 핵심 축(Four Core Pillars)'을 기반으로 고객 중심의 전 주기 서비스 시스템을 구축했다.

싱가포르에서는 고수준 서비스 시설을 구축하고 표준화, 투명성, 추적 가능성을 겸비한 전 과정 서비스 관리 시스템을 도입했다.

홍콩 특별행정구에서는 현지 시장 수요에 맞춰 차량 생산 직후 즉시 선적하고 도착 즉시 인도가 가능하도록 전용 특송 물류 채널을 개설했다.

중동 지역에서는 차량 및 파워 배터리에 대한 보증 연장 정책을 제공하고 있다. 또한 지역 내 혼란 상황 속에서도 고객 지원을 지속하며 서비스 중단 없이 운영을 유지했다.

유럽에서는 전문 긴급출동 서비스 업체와 협력해 유럽 전역에서 무료 긴급출동 서비스와 전기차 전용 서비스를 제공하고 있다.

이와 함께 GAC는 디지털 서비스 역량을 기반으로 GAC APP 및 다국어 차량 인포테인먼트 시스템을 통해 다양한 상황에서 신뢰할 수 있는 엔드투엔드 서비스를 제공하며 사용자 경험을 전반적으로 강화하고 있다.

현재 GAC는 전 세계 5대 권역에서 사업 기반을 구축했으며, 102개 국가와 지역에 진출해 있다. 또한 해외 부품 창고 9곳과 696곳이 넘는 채널 네트워크를 운영하며 신속한 대응, 정품 부품 공급, 편리한 현지 서비스를 제공함으로써 '서비스 우선(Service First)' 약속을 실천하고 있다.

GAC 차량이 진출하는 곳마다 서비스가 함께하며, 고객이 있는 곳에는 신뢰가 이어진다. GAC는 체계적인 서비스를 통해 중국 자동차 브랜드의 글로벌 이미지를 구축하고 있으며, 중국 자동차 산업이 단순한 '해외 진출'을 넘어 '글로벌 통합'과 '글로벌 도약' 단계로 발전하는 데 기여하고 있다.

GAC와 관련해 자세한 사항은 https://www.gacgroup.com/en 또는 공식 소셜미디어 채널에서 확인할 수 있다.

SOURCE GAC