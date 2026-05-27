GAC renforce son empreinte mondiale grâce à des services de haut niveau, entamant une nouvelle phase d'expansion outre-mer de grande qualité

GUANGZHOU, Chine, 27 mai 2026 /PRNewswire/ -- Guidée par la stratégie mondiale ONE GAC 2.0, GAC entre dans une nouvelle phase d'expansion mondiale accélérée. Au cours des deux dernières années, les ventes de GAC à l'étranger ont presque triplé, gagnant la confiance de plus de 400 000 utilisateurs étrangers.

GAC ne se contente pas de construire des véhicules de classe mondiale, mais établit également de nouvelles références en matière de service à l'échelle mondiale. Guidée par sa philosophie « Service First, Customer First », GAC International maintient son engagement « In Local, For Local » et continue d'introduire le système de normes de service de vente de GAC INTERNATIONAL (GSSW) sur les marchés d'outre-mer, en construisant un système de service qui répond à des normes mondiales cohérentes tout en s'adaptant aux caractéristiques des marchés locaux.

En Thaïlande, GAC a dévoilé GAC CARE, sa première marque de services à l'étranger, en créant un système de services tout au long du cycle de vie qui commence et se termine avec l'utilisateur grâce à ses « quatre piliers fondamentaux ».

À Singapour, GAC a construit des ateliers de service de haut niveau et implémenté un système de gestion des services normalisé, transparent et traçable pour l'ensemble du processus.

À Hong Kong SAR, GAC a ouvert un canal logistique express dédié afin de permettre aux véhicules d'être expédiés immédiatement après la production et d'être mis à disposition à l'arrivée, en fonction des besoins du marché local.

Au Moyen-Orient, GAC a proposé des politiques d'extension de garantie pour les véhicules et les batteries d'alimentation. En dépit des perturbations régionales, GAC continue de s'occuper de ses clients et assure un service ininterrompu.

En Europe, GAC a conclu un partenariat avec un fournisseur professionnel d'assistance routière afin d'offrir une assistance routière paneuropéenne gratuite et des services spécialisés aux véhicules électriques.

Parallèlement, en s'appuyant sur ses capacités en matière de services numériques, GAC offre des services fiables de bout en bout, dans toutes les situations, par le biais de l'application GAC APP et du système d'infodivertissement multilingue du véhicule, améliorant ainsi l'expérience de l'utilisateur.

GAC est actuellement présente dans cinq grandes régions du monde, couvrant 102 pays et territoires, avec neuf entrepôts de pièces détachées à l'étranger et plus de 696 points de vente, ce qui lui permet de réagir rapidement, de fournir des pièces détachées d'origine et d'offrir des services locaux pratiques, conformément à son engagement « Service First ».

Là où vont les véhicules GAC, le service suit ; là où sont les utilisateurs, la confiance demeure. GAC influence l'image mondiale des marques automobiles chinoises par le biais de services systématiques et aide les automobiles chinoises à passer de « going global » à « integrating globally » et « ascending globally ».

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