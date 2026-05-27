GAC เจาะตลาดสากลด้วยบริการเป็นเลิศ ก้าวสู่บทใหม่แห่งการขยายธุรกิจต่างประเทศคุณภาพสูง
News provided byGAC
27 May, 2026, 15:52 CST
กว่างโจว, จีน, 27 พฤษภาคม 2569 /PRNewswire/ -- GAC ก้าวสู่บทใหม่แห่งการขยายธุรกิจไปทั่วโลกอย่างรวดเร็วภายใต้กลยุทธ์ระดับโลก ONE GAC 2.0 กว่าสองปีที่ผ่านมายอดขายในต่างประเทศของ GAC เพิ่มขึ้นเกือบสามเท่าตัว สร้างความไว้วางใจให้กับผู้ใช้ในต่างประเทศกว่า 400,000 ราย
GAC ไม่เพียงรังสรรค์ยานยนต์ระดับโลก หากยังสร้างมาตรฐานการบริการใหม่ทั่วโลก ภายใต้ปรัชญา "Service First, Customer First" GAC International ยึดมั่นในพันธสัญญา "In Local, For Local" และดำเนินการตามมาตรฐานบริการ GAC INTERNATIONAL Sales Service Standard System (GSSW) ในตลาดต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง สร้างระบบการบริการที่ตรงตามมาตรฐานระดับโลกอย่างสม่ำเสมอ ในขณะเดียวกันก็ปรับให้เข้ากับลักษณะเฉพาะของตลาดท้องถิ่น
ในประเทศไทย GAC เปิดตัว GAC CARE แบรนด์บริการต่างประเทศแบรนด์แรก โดยสร้างระบบบริการครบวงจรซึ่งเริ่มต้นและสิ้นสุดที่ผู้ใช้ผ่าน "สี่เสาหลัก" ของบริษัท
ในสิงคโปร์ GAC สร้างศูนย์บริการระดับคุณภาพและนำระบบการจัดการบริการแบบครบวงจรที่ได้มาตรฐาน โปร่งใส และตรวจสอบได้มาใช้งาน
ในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง GAC เปิดช่องทางการขนส่งด่วนโดยเฉพาะเพื่อให้สามารถจัดส่งรถยนต์ได้ทันทีหลังการผลิตและพร้อมรับเมื่อถึงปลายทาง โดยปรับให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาดท้องถิ่น
ในตะวันออกกลาง GAC เสนอนโยบายการรับประกันเพิ่มเติมสำหรับรถยนต์และแบตเตอรี ท่ามกลางความปั่นป่วนในภูมิภาค GAC ยังคงมุ่งมั่นในการดูแลลูกค้าและรับประกันการบริการอย่างต่อเนื่อง
ในยุโรป GAC จับมือกับผู้ให้บริการมืออาชีพด้านการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนเพื่อมอบการช่วยเหลือทั่วทวีปยุโรปโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รวมถึงบริการเฉพาะสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าด้วย
พร้อมกันนี้ GAC ยังใช้ประโยชน์จากความสามารถด้านบริการดิจิทัลเพื่อเสนอบริการซึ่งเชื่อถือได้ในทุกสถานการณ์และครบวงจรผ่านแอป GAC อีกทั้งระบบสาระบันเทิงในรถยนต์หลายภาษาซึ่งช่วยยกระดับประสบการณ์ของผู้ใช้ได้อย่างครอบคลุม
ปัจจุบัน GAC ได้สร้างฐานที่มั่นในห้าภูมิภาคหลักทั่วโลก ครอบคลุม 102 ประเทศและดินแดน โดยมีคลังสินค้าอะไหล่ในต่างประเทศเก้าแห่ง และช่องทางการจำหน่ายกว่า 696 แห่ง จึงสามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว จัดหาอะไหล่แท้ และให้บริการในพื้นที่ได้อย่างสะดวกสบาย สอดคล้องกับพันธสัญญา "Service First" ของบริษัท
ไม่ว่ารถยนต์ GAC จะไปที่ไหน บริการก็จะตามไปที่นั่น ไม่ว่าผู้ใช้จะอยู่ที่ใด ความไว้วางใจก็ยังคงอยู่ GAC กำลังสร้างภาพลักษณ์ระดับโลกให้กับแบรนด์ยานยนต์จีนผ่านบริการอันเป็นระบบ และช่วยให้ยานยนต์จีนพัฒนาจาก "การก้าวสู่ระดับโลก" ไปสู่ "การบูรณาการระดับโลก" และ "การเติบโตระดับโลก"
