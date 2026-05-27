GAC เจาะตลาดสากลด้วยบริการเป็นเลิศ ก้าวสู่บทใหม่แห่งการขยายธุรกิจต่างประเทศคุณภาพสูง

GAC

กว่างโจว, จีน, 27 พฤษภาคม 2569 /PRNewswire/ -- GAC ก้าวสู่บทใหม่แห่งการขยายธุรกิจไปทั่วโลกอย่างรวดเร็วภายใต้กลยุทธ์ระดับโลก ONE GAC 2.0 กว่าสองปีที่ผ่านมายอดขายในต่างประเทศของ GAC เพิ่มขึ้นเกือบสามเท่าตัว สร้างความไว้วางใจให้กับผู้ใช้ในต่างประเทศกว่า 400,000 ราย

(PRNewsfoto/GAC)
GAC ไม่เพียงรังสรรค์ยานยนต์ระดับโลก หากยังสร้างมาตรฐานการบริการใหม่ทั่วโลก ภายใต้ปรัชญา "Service First, Customer First" GAC International ยึดมั่นในพันธสัญญา "In Local, For Local" และดำเนินการตามมาตรฐานบริการ GAC INTERNATIONAL Sales Service Standard System (GSSW) ในตลาดต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง สร้างระบบการบริการที่ตรงตามมาตรฐานระดับโลกอย่างสม่ำเสมอ ในขณะเดียวกันก็ปรับให้เข้ากับลักษณะเฉพาะของตลาดท้องถิ่น

ในประเทศไทย GAC เปิดตัว GAC CARE แบรนด์บริการต่างประเทศแบรนด์แรก โดยสร้างระบบบริการครบวงจรซึ่งเริ่มต้นและสิ้นสุดที่ผู้ใช้ผ่าน "สี่เสาหลัก" ของบริษัท

ในสิงคโปร์ GAC สร้างศูนย์บริการระดับคุณภาพและนำระบบการจัดการบริการแบบครบวงจรที่ได้มาตรฐาน โปร่งใส และตรวจสอบได้มาใช้งาน

ในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง GAC เปิดช่องทางการขนส่งด่วนโดยเฉพาะเพื่อให้สามารถจัดส่งรถยนต์ได้ทันทีหลังการผลิตและพร้อมรับเมื่อถึงปลายทาง โดยปรับให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาดท้องถิ่น

ในตะวันออกกลาง GAC เสนอนโยบายการรับประกันเพิ่มเติมสำหรับรถยนต์และแบตเตอรี ท่ามกลางความปั่นป่วนในภูมิภาค GAC ยังคงมุ่งมั่นในการดูแลลูกค้าและรับประกันการบริการอย่างต่อเนื่อง

ในยุโรป GAC จับมือกับผู้ให้บริการมืออาชีพด้านการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนเพื่อมอบการช่วยเหลือทั่วทวีปยุโรปโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รวมถึงบริการเฉพาะสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าด้วย

พร้อมกันนี้ GAC ยังใช้ประโยชน์จากความสามารถด้านบริการดิจิทัลเพื่อเสนอบริการซึ่งเชื่อถือได้ในทุกสถานการณ์และครบวงจรผ่านแอป GAC อีกทั้งระบบสาระบันเทิงในรถยนต์หลายภาษาซึ่งช่วยยกระดับประสบการณ์ของผู้ใช้ได้อย่างครอบคลุม

ปัจจุบัน GAC ได้สร้างฐานที่มั่นในห้าภูมิภาคหลักทั่วโลก ครอบคลุม 102 ประเทศและดินแดน โดยมีคลังสินค้าอะไหล่ในต่างประเทศเก้าแห่ง และช่องทางการจำหน่ายกว่า 696 แห่ง จึงสามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว จัดหาอะไหล่แท้ และให้บริการในพื้นที่ได้อย่างสะดวกสบาย สอดคล้องกับพันธสัญญา "Service First" ของบริษัท

ไม่ว่ารถยนต์ GAC จะไปที่ไหน บริการก็จะตามไปที่นั่น ไม่ว่าผู้ใช้จะอยู่ที่ใด ความไว้วางใจก็ยังคงอยู่ GAC กำลังสร้างภาพลักษณ์ระดับโลกให้กับแบรนด์ยานยนต์จีนผ่านบริการอันเป็นระบบ และช่วยให้ยานยนต์จีนพัฒนาจาก "การก้าวสู่ระดับโลก" ไปสู่ "การบูรณาการระดับโลก" และ "การเติบโตระดับโลก"

