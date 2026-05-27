GAC Perkukuh Jejak Global melalui Perkhidmatan Bertaraf Tinggi, Masuki Fasa Baharu Pengembangan Luar Negara Berkualiti Tinggi

GUANGZHOU, China, 27 Mei 2026 /PRNewswire/ -- Dipandu strategi global ONE GAC 2.0, GAC kini memasuki fasa baharu pengembangan global yang dipercepatkan. Dalam tempoh dua tahun lalu, jualan luar negara GAC hampir meningkat tiga kali ganda, sekali gus meraih kepercayaan lebih 400,000 pengguna luar negara.

GAC bukan sahaja menghasilkan kenderaan bertaraf dunia, malah menetapkan penanda aras baharu perkhidmatan global. Berpandukan falsafah "Service First, Customer First", GAC International mengekalkan komitmennya terhadap konsep "In Local, For Local" (Setempat, Untuk Tempatan) dan terus melaksanakan sistem piawaian perkhidmatan GAC INTERNATIONAL Sales Service Standard System (GSSW) di pasaran luar negara, dengan membina sistem perkhidmatan yang memenuhi piawaian global konsisten sambil menyesuaikan diri dengan ciri pasaran tempatan.

Di Thailand, GAC memperkenalkan GAC CARE, jenama perkhidmatan luar negara pertama syarikat, dengan membangunkan sistem perkhidmatan kitar hayat penuh yang bermula dan berakhir dengan pengguna menerusi "Empat Tonggak Teras".

Di Singapura, GAC membangunkan bengkel perkhidmatan bertaraf tinggi dan melaksanakan sistem pengurusan perkhidmatan proses penuh yang standard, telus dan boleh dijejaki.

Di Wilayah Pentadbiran Khas Hong Kong, GAC membuka saluran logistik ekspres khusus yang membolehkan kenderaan dihantar sebaik sahaja selesai pengeluaran dan tersedia untuk pengambilan sejurus tiba, selaras dengan keperluan pasaran tempatan.

Di Timur Tengah pula, GAC menawarkan polisi jaminan lanjutan untuk kenderaan dan bateri kuasa. Di tengah-tengah gangguan serantau, GAC terus komited terhadap penjagaan pelanggan dan memastikan perkhidmatan tidak terganggu.

Di Eropah, GAC bekerjasama dengan penyedia bantuan tepi jalan profesional untuk menawarkan bantuan tepi jalan percuma seluruh Eropah serta perkhidmatan khusus bagi kenderaan elektrik.

Pada masa sama, dengan memanfaatkan keupayaan perkhidmatan digitalnya, GAC menyediakan perkhidmatan hujung ke hujung yang boleh dipercayai dalam semua situasi menerusi GAC APP dan sistem infotainmen kenderaan pelbagai bahasa, sekali gus meningkatkan pengalaman pengguna secara menyeluruh.

Sehingga kini, GAC telah mewujudkan kehadiran di lima rantau utama dunia meliputi 102 negara dan wilayah, dengan sembilan gudang alat ganti luar negara dan lebih 696 outlet saluran pengedaran — membolehkan tindak balas pantas, bekalan alat ganti asli dan perkhidmatan tempatan yang mudah diakses, sekali gus merealisasikan komitmen "Service First" (Perkhidmatan Diutamakan).

Ke mana sahaja kenderaan GAC pergi, perkhidmatan akan mengikuti; di mana sahaja pengguna berada, kepercayaan tetap terpelihara. GAC sedang membentuk imej global jenama automotif China melalui sistem perkhidmatan yang sistematik dan membantu industri automotif Cina berkembang daripada sekadar "memasuki pasaran global" kepada "bersepadu secara global" dan "meningkat naik di peringkat global".

