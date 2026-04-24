GAC INTERNATIONAL y ALLUR Group firman un acuerdo de cooperación industrial para la producción de kits de montaje con el fin de impulsar la producción local y consolidar su presencia estratégica en el mercado de la Comunidad de Estados Independientes

GUANGZHOU, China, 24 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- En febrero de 2026, GAC INTERNATIONAL y ALLUR Group, una empresa líder en la fabricación y distribución de automóviles en Kazajistán, firmaron oficialmente un acuerdo de cooperación industrial para la producción de kits de montaje (KD) en Guangzhou.

Chen Jiacai, vicepresidente de GAC Group y presidente de GAC INTERNATIONAL, y Oksana Kholstinina, presidenta de ALLUR Group, asistieron a la reunión, intercambiaron saludos y presenciaron conjuntamente la ceremonia de firma.

En presencia de los altos ejecutivos de ambas partes, Lu Weicong, vicepresidente de GAC INTERNATIONAL, y Maxim Myagchilov, vicepresidente de ALLUR Group, firmaron el acuerdo de cooperación industrial para la producción de KD en nombre de sus respectivas empresas.

En la ceremonia de firma, Chen Jiacai afirmó que esta asociación representa un paso importante para que GAC consolide su presencia en la Comunidad de Estados Independientes (CEI), y que la empresa desarrollará el mercado local en colaboración con ALLUR.

Oksana Kholstinina reconoció la solidez de los productos y la filosofía de desarrollo de GAC, y expresó su deseo de lograr conjuntamente un desarrollo sostenible a largo plazo con GAC.

Como mercado principal de la región de la CEI, Kazajistán representa una posición estratégica clave privilegiada para el desarrollo específico de GAC en su estrategia mundial. ALLUR Group es una empresa líder en el sector de la fabricación y distribución de automóviles en Kazajistán.

La decisión de establecer una alianza de producción de KD con ALLUR Group es una medida estratégica con visión de futuro basada en el profundo conocimiento de GAC. Mediante esta cooperación, ambas empresas promoverán conjuntamente el ensamblaje, la producción y la venta localizados de toda la variedad de modelos de GAC.

Esta firma no solo representa un hito importante en la colaboración entre ambas empresas, sino también una iniciativa clave para que GAC ponga en práctica su estrategia "Tech-Driven GAC, Advancing Global Reach with a Full-Chain Ecosystem" (GAC, impulsada por la tecnología, amplía su alcance mundial con un ecosistema integral).

De cara al futuro, a medida que la cooperación se vaya implementando de forma gradual, GAC aprovechará a Kazajistán como un eje estratégico para seguir consolidando su presencia local en toda la región de la CEI.

Al mismo tiempo, GAC aprovechará esta cooperación como una oportunidad para seguir impulsando su estrategia de globalización, expandir sin cesar su presencia en los mercados internacionales y demostrar al mundo la excelencia tecnológica y el atractivo de la marca de los fabricantes de automóviles chinos, con lo que contribuirá con las fortalezas de GAC al desarrollo sostenible de la industria automotriz mundial.

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FUENTE GAC