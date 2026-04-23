GAC INTERNATIONAL ผนึกกำลัง ALLUR Group ลงนามข้อตกลงความร่วมมือในการผลิตแบบ KD มุ่งยกระดับการผลิตในท้องถิ่น พร้อมรุกตลาดเครือรัฐเอกราช (CIS) อย่างเต็มตัว
23 Apr, 2026, 21:09 CST
กวางโจว, จีน, 23 เมษายน 2569 /PRNewswire/ -- เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2569 ที่ผ่านมา GAC INTERNATIONAL และ ALLUR Group ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายยานยนต์ชั้นนำในคาซัคสถาน ได้บรรลุข้อตกลงความร่วมมือทางอุตสาหกรรมเพื่อผลักดันการผลิตแบบ KD อย่างเป็นทางการ โดยได้ลงนาม ณ นครกวางโจว
พิธีลงนามครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณ Chen Jiacai รองประธาน GAC Group และประธาน GAC INTERNATIONAL และคุณ Oksana Kholstinina ประธาน ALLUR Group ร่วมหารือและกระชับความสัมพันธ์ พร้อมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามข้อตกลงครั้งสำคัญนี้
ในพิธีลงนามดังกล่าว คุณ Lu Weicong รองประธาน GAC INTERNATIONAL และคุณ Maxim Myagchilov รองประธาน ALLUR Group เป็นตัวแทนลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางอุตสาหกรรมการผลิตแบบ KD โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูงจากทั้งสองฝ่ายร่วมเป็นสักขีพยาน
คุณ Chen Jiacai ได้กล่าวในพิธีว่า ความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของ GAC ในการขยายโครงข่ายธุรกิจในกลุ่มเครือรัฐเอกราช (CIS) ซึ่งบริษัทฯ พร้อมเข้ามารุกตลาดร่วมกับ ALLUR อย่างเต็มกำลัง
ด้านคุณ Oksana Kholstinina ได้แสดงความเชื่อมั่นในศักยภาพของผลิตภัณฑ์และปรัชญาการดำเนินธุรกิจของ GAC โดยหวังที่จะพัฒนาก้าวหน้าอย่างยั่งยืนร่วมกันต่อไปในระยะยาว
คาซัคสถานถือเป็นตลาดหลักในภูมิภาค CIS และเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่ GAC มุ่งขยายธุรกิจตามแผนงานระดับโลก โดยมี ALLUR Group เป็นพันธมิตรที่แข็งแกร่งในฐานะผู้นำด้านการผลิตและการจัดจำหน่ายยานยนต์ของคาซัคสถาน
การตัดสินใจสร้างความร่วมมือด้านการผลิตแบบ KD ร่วมกับ ALLUR Group นั้น ถือเป็นกลยุทธ์ที่เฉียบคมและมองการณ์ไกลของ GAC ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยให้ทั้งสองบริษัทสามารถผลักดันการประกอบ ผลิต และจำหน่ายรถยนต์รุ่นต่าง ๆ ของ GAC ในท้องถิ่นได้อย่างเต็มที่
การลงนามครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นก้าวสำคัญของความร่วมมือระหว่างสองบริษัทเท่านั้น แต่ยังเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ "Tech-Driven GAC, Advancing Global Reach with a Full-Chain Ecosystem" เพื่อยกระดับ GAC สู่แบรนด์ระดับโลกด้วยเทคโนโลยีและระบบนิเวศอุตสาหกรรมที่ครบวงจร
สำหรับอนาคตข้างหน้า เมื่อความร่วมมือนี้เริ่มขยายผลอย่างเป็นรูปธรรม GAC จะใช้คาซัคสถานเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญ ในการรุกสร้างเครือข่ายธุรกิจในท้องถิ่นให้ครอบคลุมทั่วทั้งภูมิภาค CIS
ขณะเดียวกัน GAC จะใช้ความร่วมมือในครั้งนี้เป็นโอกาสขับเคลื่อนกลยุทธ์สร้างการเติบโตสู่ระดับสากล พร้อมขยายส่วนแบ่งในตลาดต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อแสดงศักยภาพทางเทคโนโลยีและเอกลักษณ์ของแบรนด์รถยนต์จีนให้เป็นที่ประจักษ์ทั่วโลก และงัดจุดแข็งของ GAC ผลักดันให้อุตสาหกรรมยานยนต์ระดับโลกเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ GAC ได้ที่ https://www.gacgroup.com/en
