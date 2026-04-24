GAC 인터내셔널과 알루르 그룹, KD 생산 산업 협력 협정 체결로 현지화 생산 추진 및 CIS 시장 전략적 입지 심화

광저우, 중국 2026년 4월 24일 /PRNewswire/ -- 2026년 2월 GAC 인터내셔널(GAC INTERNATIONAL)과 카자흐스탄의 선도적인 자동차 제조 및 유통 기업인 알루르 그룹(ALLUR Group)이 광저우에서 KD 생산 산업 협력 협정을 공식 체결했다.

GAC 그룹(GAC Group)의 천자차이(Chen Jiacai) 부사장 겸 GAC 인터내셔널 회장, 그리고 알루르 그룹의 옥사나 홀스티니나(Oksana Kholstinina) 사장이 회의에 참석하여 인사를 나누고 공동으로 서명식을 지켜보았다.

양사 고위 임원들이 지켜보는 가운데 GAC 인터내셔널의 루웨이총(Lu Weicong) 부사장과 알루르 그룹의 막심 먀그칠로프(Maxim Myagchilov) 부사장이 각자 회사를 대표하여 KD 생산 산업 협력 협정에 서명했다.

서명식에서 천자차이 부사장은 이번 파트너십이 GAC가 CIS 지역에서의 레이아웃을 심화하는 중요한 단계라고 밝히며, 회사가 알루르와 함께 현지 시장을 공동 개척할 것이라고 말했다.

옥사나 홀스티니나 사장은 GAC의 제품력과 개발 철학을 높이 평가하며, GAC와 함께 장기적이고 지속 가능한 발전을 공동으로 달성하기를 기대한다고 밝혔다.

CIS 지역의 핵심 시장인 카자흐스탄은 GAC의 글로벌 레이아웃에서 목표로 하는 육성을 위한 전략적 요충지 역할을 한다. 알루르 그룹은 카자흐스탄의 자동차 제조 및 유통 부문의 선도 기업이다.

알루르 그룹과 KD 생산 파트너십을 체결하기로 한 결정은 GAC의 정확한 통찰력에 기반한 미래 지향적이고 전략적인 움직임이다. 이번 협력을 통해 양사는 GAC의 전체 모델 라인업의 현지화 조립, 생산 및 판매를 공동으로 추진할 예정이다.

이번 서명은 양사 간 파트너십의 중요한 이정표일 뿐만 아니라 GAC가 '기술 주도 GAC, 풀체인 생태계로 글로벌 진출 추진(Tech-Driven GAC, Advancing Global Reach with a Full-Chain Ecosystem)' 전략을 실천하는 핵심 이니셔티브이기도 하다.

앞으로 협력이 점진적으로 이행되면서 GAC는 카자흐스탄을 전략적 축으로 활용하여 CIS 지역 전반에서 현지화된 입지를 심화할 예정이다.

동시에 GAC는 이번 협력을 기회로 삼아 지속적으로 글로벌화 전략을 추진하고, 해외 시장 발자취를 끊임없이 확장하며, 중국 자동차 제조업체의 기술적 우수성과 브랜드 매력을 세계에 보여줌으로써 글로벌 자동차 산업의 지속 가능한 발전에 GAC의 힘을 기여할 것이다.

GAC에 대한 자세한 정보는 https://www.gacgroup.com/en을 방문하거나 소셜 미디어를 팔로우해 확인할 수 있다.

SOURCE GAC