GAC INTERNATIONAL et le groupe ALLUR signent un accord de coopération industrielle pour la production de KD afin de promouvoir la production locale et de renforcer leur présence stratégique sur le marché de la CEI

GUANGZHOU, Chine, 23 avril 2026 /PRNewswire/ -- En février 2026, GAC INTERNATIONAL et le groupe ALLUR, une entreprise de production et de distribution automobile de premier plan au Kazakhstan, ont officiellement signé un accord de coopération industrielle pour la production de KD à Guangzhou.

Chen Jiacai, vice-président du groupe GAC et président de GAC INTERNATIONAL, et Oksana Kholstinina, présidente du groupe ALLUR, ont participé à la réunion, échangé des salutations et assisté conjointement à la cérémonie de signature.

Lu Weicong, vice-président de GAC INTERNATIONAL, et Maxim Myagchilov, vice-président du groupe ALLUR, ont signé l'accord de coopération industrielle pour la production de KD au nom de leurs entreprises respectives, en présence des cadres supérieurs des deux parties.

Lors de la cérémonie de signature, Chen Jiacai a déclaré que ce partenariat constituait une étape importante pour GAC dans le renforcement de sa présence dans la CEI, et que la société allait développer le marché local en collaboration avec ALLUR.

Oksana Kholstinina a salué la solidité des produits et la philosophie de développement de GAC, et se réjouit à l'idée d'une collaboration à long terme avec GAC en vue d'un développement durable.

En tant que marché principal dans la région de la CEI, le Kazakhstan est un haut lieu stratégique pour la culture ciblée de GAC dans son déploiement mondial. Le groupe ALLUR est une entreprise de premier plan dans le secteur de la production et de la distribution automobile au Kazakhstan.

La décision de conclure un partenariat de production de KD avec le groupe ALLUR est une décision stratégique tournée vers l'avenir, fondée sur une vision précise de GAC. Grâce à cette coopération, les deux entreprises vont promouvoir ensemble l'assemblage, la production et la vente au niveau local de la gamme complète de modèles de GAC.

Cette signature ne constitue pas seulement une étape importante dans le partenariat entre les deux entreprises, mais aussi une initiative clé pour GAC dans la mise en œuvre de sa stratégie « Tech-Driven GAC, Advancing Global Reach with a Full-Chain Ecosystem » (GAC axé sur la technologie, une portée mondiale grâce à un écosystème à chaîne complète).

À l'avenir, à mesure que la coopération se mettra en œuvre, GAC utilisera le Kazakhstan comme pivot stratégique pour renforcer sa présence locale dans la région de la CEI.

Dans le même temps, GAC profitera de cette coopération pour faire progresser sa stratégie de mondialisation en continu, étendre sans cesse sa présence sur les marchés étrangers et montrer au monde entier la maîtrise technologique et l'attractivité des constructeurs automobiles chinois, contribuant ainsi au développement durable de l'industrie automobile mondiale, avec la force de GAC.

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