-GAC INTERNATIONAL y ALLUR Group firman un acuerdo de cooperación industrial para la producción de KD con el fin de impulsar la producción local y consolidar su presencia estratégica en el mercado de la CEI

GUANGZHOU, China, 23 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- En febrero de 2026, GAC INTERNATIONAL y ALLUR Group, una empresa líder en la fabricación y distribución de automóviles en Kazajstán, firmaron oficialmente un acuerdo de cooperación industrial para la producción KD en Guangzhou.

Chen Jiacai, vicepresidente de GAC Group y presidente de GAC INTERNATIONAL, y Oksana Kholstinina, presidenta de ALLUR Group, asistieron a la reunión, intercambiaron saludos y presenciaron la ceremonia de firma.

En presencia de los altos ejecutivos de ambas partes, Lu Weicong, vicepresidente de GAC INTERNATIONAL, y Maxim Myagchilov, vicepresidente de ALLUR Group, firmaron el acuerdo de cooperación industrial para la producción KD en representación de sus respectivas empresas.

Durante la ceremonia de firma, Chen Jiacai afirmó que esta alianza representa un paso significativo para que GAC consolide su presencia en la CEI, y que la empresa colaborará con ALLUR en el desarrollo del mercado local.

Oksana Kholstinina reconoció la solidez de los productos y la filosofía de desarrollo de GAC, y expresó su deseo de lograr conjuntamente un desarrollo sostenible a largo plazo con GAC.

Como mercado clave en la región de la CEI, Kazajstán representa una posición estratégica privilegiada para el desarrollo estratégico de GAC en su expansión global. ALLUR Group es una empresa líder en el sector de fabricación y distribución de automóviles en Kazajstán.

La decisión de establecer una alianza de producción KD con ALLUR Group es una estrategia visionaria basada en el profundo conocimiento de GAC. Mediante esta cooperación, ambas compañías impulsarán conjuntamente el ensamblaje, la producción y la venta local de toda la gama de modelos de GAC.

La firma de este acuerdo no solo constituye un hito importante en la alianza entre ambas empresas, sino también una iniciativa clave para que GAC ponga en práctica su estrategia "GAC impulsada por la tecnología, con alcance global y un ecosistema integral".

De cara al futuro, a medida que la cooperación se implemente gradualmente, GAC aprovechará Kazajstán como un eje estratégico para profundizar aún más su presencia local en la región de la CEI.

Asimismo, GAC verá esta cooperación como una oportunidad para impulsar continuamente su estrategia de globalización, expandir sin cesar su presencia en los mercados internacionales y demostrar al mundo la destreza tecnológica y el atractivo de la marca de los fabricantes de automóviles chinos, contribuyendo así a la fortaleza de GAC al desarrollo sostenible de la industria de automoción global.

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