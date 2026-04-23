GAC INTERNATIONAL、現地生産を推進しCIS市場における戦略的プレゼンスを深めるために、ALLUR GroupとKD生産産業協力協定を締結

広州（中国）、2026年4月23日 /PRNewswire/--2026年2月、 GAC INTERNATIONALとカザフスタンの大手自動車製造・販売企業であるALLUR Groupは、KD生産産業協力協定について、広州で正式に調印しました。

GAC Groupのバイスプレジデントであり、GAC INTERNATIONALの会長を務めるChen Jiacai氏とALLUR Groupの社長であるOksana Kholstinina氏が会談に出席し、挨拶を交わし、調印式に共同で立ち会いました。

双方のシニアエグゼクティブが見守るなか、GAC INTERNATIONALのバイスプレジデントであるLu Weicong氏とALLUR GroupのバイスプレジデントであるMaxim Myagchilov氏が、それぞれの会社を代表してKD生産産業協力協定に署名しました。

調印式においてChen Jiacai氏は、今回の提携はGACにとってCISでのレイアウトを深める重要なステップであり、ALLURと共同で現地市場を開拓していくと述べています。

Oksana Kholstinina氏は、GACの製品力と開発哲学を高く評価し、GACと共同で長期的かつ持続可能な発展を達成することを期待しています。

CIS地域の中核市場であるカザフスタンは、GACのグローバル展開における戦略的要衝としての役割を果たしています。ALLUR Groupは、カザフスタンの自動車製造・販売部門をリードする企業です。

ALLUR GroupとのKD生産パートナーシップの締結は、GACの的確な洞察に基づく将来を見据えた戦略的な動きとなります。この協力を通じて、両社はGACの全モデルの現地組立、生産、販売を共同で推進していきます。

今回の調印は、両社のパートナーシップにおける重要なマイルストーンであるだけでなく、GACが「技術主導のGAC、フルチェーン・エコシステムでグローバルリーチを進める（Tech-Driven GAC, Advancing Global Reach with a Full-Chain Ecosystem）」戦略を実践するための重要な取り組みでもあります。

今後、協力関係が徐々に実施されるにつれて、GACはカザフスタンを戦略的な軸として活用し、CIS地域全体でローカライズされたプレゼンスをさらに深めていきます。

同時に、GACは今回の提携を機に、グローバル化戦略を継続的に推進し、海外市場の拠点を絶え間なく拡大し、中国自動車メーカーの技術力とブランドの魅力を世界にアピールし、世界の自動車産業の持続可能な発展に力を注いでいきます。

GACの詳細については、以下をご覧くださいhttps://www.gacgroup.com/enを参照するか、ソーシャルメディアでフォローしてください。

SOURCE GAC