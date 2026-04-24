GAC INTERNATIONAL dan ALLUR Group Menandatangani Perjanjian Kerjasama Perindustrian Pengeluaran KD untuk Memajukan Pengeluaran Tempatan dan Memperdalam Kehadiran Strategik di Pasaran CIS

GUANGZHOU, China, 24 April 2026 /PRNewswire/ -- Pada Februari 2026, GAC INTERNATIONAL dan ALLUR Group, sebuah perusahaan pembuatan dan pengedaran automotif terkemuka di Kazakhstan, secara rasmi menandatangani perjanjian kerjasama perindustrian pengeluaran KD di Guangzhou.

Chen Jiacai, Naib Presiden GAC Group merangkap Pengerusi GAC INTERNATIONAL, dan Oksana Kholstinina, Presiden ALLUR Group, menghadiri mesyuarat tersebut, bertukar salam dan bersama-sama menyaksikan majlis menandatangani.

Dengan disaksikan oleh eksekutif kanan kedua-dua pihak, Lu Weicong, Naib Presiden GAC INTERNATIONAL, dan Maxim Myagchilov, Naib Presiden ALLUR Group, menandatangani perjanjian kerjasama perindustrian pengeluaran KD bagi pihak syarikat masing-masing.

Pada majlis menandatangani, Chen Jiacai menyatakan bahawa kerjasama ini merupakan langkah penting bagi GAC untuk memperdalam kehadirannya di rantau CIS, dan syarikat akan bersama-sama membangunkan pasaran tempatan dengan ALLUR.

Oksana Kholstinina memberikan pengiktirafan tinggi terhadap kekuatan produk dan falsafah pembangunan GAC, serta menantikan pencapaian pembangunan mampan jangka panjang bersama GAC.

Sebagai pasaran teras di rantau CIS, Kazakhstan berfungsi sebagai pusat strategik utama bagi GAC dalam pelan pengembangan globalnya. ALLUR Group merupakan perusahaan terkemuka dalam sektor pembuatan dan pengedaran automotif di Kazakhstan.

Keputusan untuk menjalin kerjasama pengeluaran KD dengan ALLUR Group merupakan langkah strategik berpandangan jauh berdasarkan wawasan tepat GAC. Melalui kerjasama ini, kedua-dua syarikat akan bersama-sama mempromosikan pemasangan tempatan, pengeluaran dan penjualan rangkaian penuh model GAC.

Penandatanganan ini bukan sahaja satu pencapaian penting dalam kerjasama antara kedua-dua syarikat, malah merupakan inisiatif utama bagi GAC dalam melaksanakan strategi "Tech-Driven GAC, Advancing Global Reach with a Full-Chain Ecosystem".

Melangkah ke hadapan, apabila kerjasama ini dilaksanakan secara berperingkat, GAC akan memanfaatkan Kazakhstan sebagai titik tumpu strategik untuk terus memperdalam kehadiran tempatan di seluruh rantau CIS.

Pada masa sama, GAC akan menjadikan kerjasama ini sebagai peluang untuk terus memajukan strategi globalisasinya, memperluas jejak pasaran luar negara secara berterusan, serta mempamerkan kehebatan teknologi dan daya tarikan jenama pengeluar automotif China kepada dunia, sambil menyumbang kepada pembangunan mampan industri automotif global.

