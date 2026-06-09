A GIGABYTE aprimora o desempenho das placas-mãe com tecnologias baseadas em IA

TAIPEI, 9 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A GIGABYTE, marca líder mundial no setor de informática, continua avançando na inovação de placasa-mãe, elevando seu desempenho a um novo padrão do setor. Desde a tecnologia Ultra Durable™ e do Super Overclocking, voltado para desempenho, até os mais recentes D5 Bionic Corsa com IA e o X3D Turbo Mode 2.0, a GIGABYTE continua transformando desafios de engenharia em inovações de ponta para computação e jogos com IA.

A GIGABYTE aprimora o desempenho das placas-mãe com tecnologias impulsionadas por IA

Com o avanço da tecnologia de IA, a GIGABYTE integra ajustes baseados em inteligência artificial, design de hardware e otimização avançada da BIOS para oferecer uma plataforma de placa-mãe mais inteligente, rápida e adaptável. No centro da inovação da GIGABYTE aprimorada por IA está o X3D Turbo Mode 2.0, projetado para maximizar o desempenho dos processadores AMD Ryzen™ X3D por meio de um mecanismo dinâmico de overclocking com IA e um chip de hardware integrado dedicado. O exclusivo engine de OC é treinado com grandes volumes de dados e otimizado para ajuste por processador, enquanto o chip integrado monitora continuamente as condições da plataforma e o comportamento da carga de trabalho em tempo real. Essa integração inteligente entre hardware e software permite uma otimização adaptativa para computação com IA, multitarefa e cenários de jogos.

A GIGABYTE também redefine o desempenho da memória DDR5 com a tecnologia D5 Bionic Corsa. O AI Snatch Engine analisa conjuntos de dados de ajuste treinados em tempo real para otimizar o desempenho da memória DDR5 e da CPU com um único clique. A engenharia avançada de PCB utiliza algoritmos avançados de IA em toda a placa-mãe para melhorar a integridade do sinal e manter o desempenho máximo em layouts multicamadas. Além disso, o HyperTune BIOS, a tecnologia de otimização de BIOS baseada em IA da GIGABYTE, ajusta de forma inteligente o comportamento da memória para alcançar um aumento significativo na frequência da memória e melhorar o desempenho geral do sistema.

Ao combinar tecnologias de ajuste otimizadas por IA com engenharia avançada de placa-mãe, a GIGABYTE continua a moldar o futuro dos jogos e das plataformas de computação com IA. Além dos modelos voltados para o desempenho, a GIGABYTE também oferece uma ampla variedade de modelos com design cable stealth e elegantes edições em madeira, atendendo gamers, criadores de conteúdo e entusiastas de IA. Para mais informações, acesse o site oficial da GIGABYTE.

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FONTE GIGABYTE