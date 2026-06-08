GIGABYTE perfecciona el rendimiento de las placas base con tecnologías basadas en IA

TAIPÉI, 8 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, la marca líder mundial en informática, sigue avanzando en la innovación de las placas base, llevando su rendimiento a un nuevo estándar del sector. Desde Ultra Durable™ y la tecnología Super Overclocking, centrada en el rendimiento, hasta las más recientes D5 Bionic Corsa y X3D Turbo Mode 2.0 optimizadas con IA, GIGABYTE sigue transformando los desafíos de la ingeniería en innovaciones líderes para la computación con IA y el gaming.

GIGABYTE Advances Motherboard Performance with AI-driven Technologies

Con el auge de la tecnología de IA, GIGABYTE integra el ajuste basado en IA, el diseño de hardware y la optimización avanzada de la BIOS para ofrecer una plataforma de placa base más inteligente, rápida y adaptable. El eje de la innovación de GIGABYTE mejorada con IA es el X3D Turbo Mode 2.0, diseñado para maximizar el rendimiento de los procesadores AMD Ryzen™ X3D mediante un motor dinámico de overclocking con IA y un chip de hardware exclusivo integrado en la placa. El exclusivo motor de OC se entrena con enormes conjuntos de datos y se optimiza para el ajuste específico de cada procesador, mientras que el chip integrado supervisa de forma continua las condiciones de la plataforma y el comportamiento de la carga de trabajo en tiempo real. Esta integración inteligente de hardware y software permite una optimización adaptativa para la computación con IA, la multitarea y los escenarios de juego.

GIGABYTE también redefine el rendimiento de la memoria DDR5 con la tecnología D5 Bionic Corsa. El AI Snatch Engine analiza en tiempo real conjuntos de datos de ajuste entrenados para optimizar el rendimiento de la memoria DDR5 y de la CPU con un solo clic. La avanzada ingeniería de PCB emplea sofisticados algoritmos de IA en toda la placa base para mejorar la integridad de la señal y mantener un rendimiento máximo en los diseños multicapa. Además, HyperTune BIOS, la tecnología de optimización de la BIOS basada en IA de GIGABYTE, ajusta de forma inteligente el comportamiento de la memoria para lograr una velocidad de reloj notablemente mayor y mejorar el rendimiento general del sistema.

Al combinar tecnologías de ajuste mejoradas con IA con una ingeniería de placas base avanzada, GIGABYTE continúa con su misión de conformar el futuro de las plataformas gaming y de computación con IA. Además de los modelos centrados en el rendimiento, GIGABYTE ofrece también una variada gama de modelos cable stealth y elegantes modelos wood edition (edición efecto madera), pensados para jugadores, creadores y entusiastas de la IA. Para obtener más información, visite el sitio web oficial de GIGABYTE.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2989792/image1.jpg