技嘉以創新 AI 驅動技術樹立主機板效能新標竿

新聞提供者GIGABYTE
08 6月, 2026, 11:00 CST
台北2026年6月8日 /美通社/ -- 全球電腦領導品牌技嘉科技持續推進主機板創新技術，為高效能表現樹立產業新標竿。從 Ultra Durable™ 超耐久技術、以效能為核心的 Super Overclocking 超頻技術，到最新 AI 強化的 D5 Bionic Corsa 與 X3D Turbo Mode 2.0，技嘉透過長久累積的技術底蘊持續將挑戰轉化為 AI 運算、遊戲與創作領域效能需求的利基。
隨著 AI 技術快速發展，技嘉進一步整合 AI 驅動效能調校、硬體設計與 BIOS 韌體優化，打造更智慧、高效能且更具適應性的運算平台。其中，X3D Turbo Mode 2.0 為技嘉 AI 關鍵技術的核心之一，專為 AMD Ryzen™ X3D 處理器打造，並結合 AI 動態超頻模型與內建板載晶片，一鍵即可提升系統效能。透過大數據訓練的 AI 動態超頻模型，針對每顆處理器進行最佳化調校；板載晶片則可即時監控系統運作狀態與工作負載，透過軟硬體整合，帶來更智慧、快速且最佳化的效能設定，滿足遊戲、創作與高負載運算需求。
技嘉也透過 AI 強化的 D5 Bionic Corsa 技術重新定義 DDR5 記憶體效能。AI Snatch Engine 可即時分析硬體配置，一鍵最佳化 DDR5 記憶體與處理器效能；同時以 AI 模擬與調校 PCB 設計，強化主機板的訊號完整性。此外，HyperTune BIOS 也導入 AI 輔助優化記憶體與系統效能，帶來更高效且穩定的運算體驗。
整合 AI 強化的調校技術與主機板設計，技嘉持續形塑 AI 運算與遊戲創作平台的未來。除了高效能機種外，技嘉也提供多款 STEALTH 隱線設計與高質感木紋等系列主機板，以滿足玩家、創作者與 AI 開發者對高效能與個人化風格的多元需求。欲了解更多資訊，請造訪技嘉官方網站。
SOURCE GIGABYTE
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