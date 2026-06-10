GIGABYTE verbessert die Motherboard-Leistung mit KI-gestützten Technologien

TAIPEI, 10. Juni 2026 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, einer der führenden Hersteller von Motherboards, Grafikkarten und Hardware-Lösungen, entwickelt seine Motherboard-Technologien weiter und kombiniert leistungsorientierte Hardwarefunktionen mit KI-gestützter Optimierung. Von der auf Performance ausgerichteten „Ultra Durable™"-Super-Overclocking-Technologie bis zu „D5 Bionic Corsa" und „X3D Turbo Mode 2.0" adressiert GIGABYTE aktuelle Anforderungen im KI-Computing und Gaming.

GIGABYTE Advances Motherboard Performance with AI-driven Technologies

Mit dem zunehmenden Einsatz von KI-Anwendungen verbindet GIGABYTE KI-gestützte Leistungsoptimierung, Hardwaredesign und BIOS-Optimierung zu einer intelligenteren und flexibleren Motherboard-Plattform. X3D Turbo Mode 2.0 ist darauf ausgelegt, AMD Ryzen™ X3D-Prozessoren auf unterstützten GIGABYTE-Motherboards durch eine dynamische KI-Übertaktungs-Engine und einen dedizierten integrierten Hardware-Chip zu optimieren. Die exklusive OC-Engine basiert auf umfangreichen X3D-Prozessordatensätzen und der Controller überwacht Plattformbedingungen und Auslastungsverhalten in Echtzeit. Dadurch kann die Plattform je nach Workload adaptiv auf Gaming-, Multitasking- und KI-Anwendungen reagieren.

GIGABYTE setzt mit der D5 Bionic Corsa-Technologie neue Maßstäbe bei der DDR5-Speicherleistung. Die AI Snatch Engine analysiert Tuning-Daten und unterstützt die Optimierung von DDR5-Speicher- und CPU-Konfigurationen mit einem Klick. In der Leiterplattenentwicklung kommen KI-gestützte Simulationen zum Einsatz, um die Signalintegrität zu verbessern und mehrschichtige Motherboard-Layouts zu optimieren. Ergänzend stimmt HyperTune BIOS das Speicherverhalten ab, um je nach Hardwarekonfiguration höhere Speichertaktraten und eine bessere Systemleistung zu ermöglichen.

Mit der Kombination aus KI-gestützten Tuning-Funktionen und moderner Motherboard-Technik erweitert GIGABYTE sein Angebot für Gaming- und KI-Computing-Plattformen. Neben leistungsorientierten Modellen umfasst das Portfolio auch Modelle mit verdeckter Verkabelung sowie Designs in Holzoptik, die sich an Gamer, Kreative und KI-Enthusiasten richten. Weitere Informationen finden sich auf der offiziellen GIGABYTE-Website.

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