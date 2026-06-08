타이베이, 2026년 6월 8일 /PRNewswire/ -- 세계적인 컴퓨터 브랜드 기가바이트(GIGABYTE)가 성능을 새로운 업계 표준으로 끌어올리며 메인보드 혁신을 지속하고 있다. Ultra Durable™부터 성능 중심의 슈퍼 오버클러킹(Super Overclocking) 기술, 최신 AI 강화 D5 Bionic Corsa 및 X3D Turbo Mode 2.0에 이르기까지, 기가바이트는 AI 컴퓨팅과 게이밍을 위한 엔지니어링 한계를 혁신적인 기술력을 바탕으로 성공적으로 해결해 나가고 있다.

기가바이트, AI 기반 기술로 메인보드 성능 향상

AI 기술의 부상과 함께 기가바이트는 AI 기반 튜닝, 하드웨어 설계, 첨단 BIOS 최적화를 통합해 더 스마트하고 빠르며 다양한 환경에도 유연하게 대응하는 메인보드 플랫폼을 구현하고 있다. 기가바이트의 AI 강화 혁신의 핵심에는 동적 AI 오버클러킹 엔진과 전용 온보드 하드웨어 칩을 통해 AMD Ryzen™ X3D 프로세서 성능을 극대화하도록 설계된 X3D Turbo Mode 2.0이 있다. 독점 OC 엔진은 방대한 데이터세트로 학습되고 프로세서별 튜닝에 최적화되어 있으며, 온보드 칩은 플랫폼 상태와 시스템 구동 환경을 실시간으로 끊임없이 모니터링한다. 이러한 지능형 하드웨어-소프트웨어 통합은 AI 컴퓨팅, 멀티태스킹, 게이밍 시나리오 등 다양한 구동환경에 지능적으로 대응하는 맞춤형 최적화 성능을 구현한다..

기가바이트는 D5 Bionic Corsa 기술을 바탕으로 DDR5 메모리 성능의 새로운 기준을 제시한다. AI Snatch Engine은 학습된 튜닝 데이터세트를 실시간으로 분석해 한 번의 클릭으로 DDR5 메모리와 CPU 성능을 최적화한다. 첨단 인쇄회로기판(PCB) 엔지니어링은 메인보드 전반에 첨단 AI 알고리즘을 적용해 신호 무결성을 강화하고 다층 구조의 PCB 레이아웃 전반에서 최상의 퍼포먼스를 유지한다. 또한 기가바이트의 AI 기반 BIOS 최적화 기술인 HyperTune BIOS는 메모리 동작을 지능적으로 미세 조정해 메모리 클럭 속도와 전반적인 시스템 성능을 획기적으로 향상시킨다.

기가바이트는 AI 강화 튜닝 기술과 첨단 메인보드 엔지니어링의 융합을 통해 게이밍 및 차세대 AI 컴퓨팅 플랫폼의 미래를 지속적으로 선도해 나가고 있다. 성능 중심 모델 외에도 기가바이트는 게이머, 크리에이터, AI 파워 유저들에게 적합한 다양한 케이블 스텔스(cable stealth) 모델과 우아한 우드 에디션 모델을 제공한다. 자세한 내용은 기가바이트 공식 웹사이트에서 확인할 수 있다.

SOURCE GIGABYTE