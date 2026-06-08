ĐÀI BẮC, ngày 8 tháng 6 năm 2026 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, thương hiệu máy tính hàng đầu thế giới, tiếp tục thúc đẩy đổi mới trong lĩnh vực bo mạch chủ bằng việc đưa hiệu năng lên một tiêu chuẩn ngành mới. Từ công nghệ Ultra Durable™, công nghệ siêu ép xung Super Overclocking tập trung vào hiệu suất cho đến các công nghệ mới nhất được tăng cường bằng AI như D5 Bionic Corsa và X3D Turbo Mode 2.0, GIGABYTE tiếp tục biến những thách thức kỹ thuật thành các đổi mới hàng đầu dành cho điện toán AI và gaming.

GIGABYTE nâng tầm hiệu năng bo mạch chủ với các công nghệ ứng dụng AI

Trước sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ AI, GIGABYTE tích hợp khả năng tinh chỉnh bằng AI, thiết kế phần cứng và tối ưu hóa BIOS nâng cao nhằm tạo nên nền tảng bo mạch chủ thông minh hơn, nhanh hơn và thích ứng tốt hơn. Trọng tâm trong đổi mới được tăng cường bằng AI của GIGABYTE là X3D Turbo Mode 2.0, được thiết kế để tối đa hóa hiệu năng của bộ xử lý AMD Ryzen™ X3D thông qua công cụ ép xung AI động và chip phần cứng chuyên dụng tích hợp trên bo mạch. Công cụ ép xung độc quyền này được huấn luyện trên khối lượng dữ liệu lớn và tối ưu hóa cho từng bộ xử lý riêng biệt, trong khi chip tích hợp liên tục theo dõi trạng thái nền tảng và hành vi tải tác vụ theo thời gian thực. Sự kết hợp thông minh giữa phần cứng và phần mềm này cho phép tối ưu hóa thích ứng các kịch bản điện toán AI, đa nhiệm và gaming.

GIGABYTE cũng tái định nghĩa hiệu năng bộ nhớ DDR5 với công nghệ D5 Bionic Corsa. AI Snatch Engine phân tích các bộ dữ liệu tinh chỉnh đã được huấn luyện theo thời gian thực nhằm tối ưu hóa hiệu năng bộ nhớ DDR5 và CPU chỉ với một cú nhấp chuột. Kỹ thuật bảng mạch in (PCB) hiện đại sử dụng các thuật toán AI tiên tiến trên toàn bộ bo mạch chủ nhằm nâng cao độ toàn vẹn tín hiệu và duy trì hiệu năng tối đa trên các cấu trúc bo mạch chủ nhiều lớp. Bên cạnh đó, HyperTune BIOS, công nghệ tối ưu hóa BIOS ứng dụng AI của GIGABYTE, có khả năng tinh chỉnh thông minh hành vi của bộ nhớ để đạt tốc độ xung nhịp bộ nhớ cao hơn và nâng cao hiệu năng tổng thể của hệ thống.

Thông qua việc kết hợp các công nghệ tinh chỉnh được tăng cường bằng AI với kỹ thuật bo mạch chủ tiên tiến, GIGABYTE tiếp tục định hình tương lai của các nền tảng gaming và điện toán AI. Bên cạnh các mẫu sản phẩm tập trung vào hiệu năng, GIGABYTE còn cung cấp đa dạng các phiên bản giấu dây và phiên bản ốp vân gỗ tinh tế nhằm đáp ứng nhu cầu của game thủ, nhà sáng tạo nội dung và những người đam mê AI. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập website chính thức của GIGABYTE.

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