GIGABYTE améliore les performances des cartes mères grâce à des technologies basées sur l'IA

TAIPEI, 8 juin 2026 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, la plus grande marque d'ordinateurs au monde, continue de faire progresser l'innovation en matière de cartes mères en poussant leurs performances vers un nouveau standard industriel. De la technologie Ultra Durable™ axée sur les performances et le super-overclocking aux dernières innovations telles que le D5 Bionic Corsa optimisé par l'IA et le mode X3D Turbo 2.0, GIGABYTE continue de transformer les défis techniques en innovations de pointe pour l'informatique basée sur l'IA et le jeu vidéo.

GIGABYTE Advances Motherboard Performance with AI-driven Technologies

Avec l'essor des technologies d'IA, GIGABYTE intègre des réglages basés sur l'IA, une conception matérielle et une optimisation avancée du BIOS afin d'offrir une plateforme de carte mère plus intelligente, plus rapide et plus adaptative. Au cœur de l'innovation optimisée par l'IA de GIGABYTE se trouve le mode X3D Turbo 2.0, conçu pour optimiser les performances des processeurs AMD Ryzen™ X3D grâce à un moteur d'overclocking dynamique basé sur l'IA et à une puce matérielle intégrée dédiée. Le moteur OC exclusif est entraîné à partir d'énormes bases de données et optimisé pour un réglage au niveau de chaque processeur, tandis que la puce intégrée surveille en permanence et en temps réel l'état de la plateforme et le comportement de la charge de travail. Cette intégration matérielle et logicielle intelligente permet une optimisation adaptative pour l'informatique IA, le multitâche et les scénarios de jeu.

GIGABYTE redéfinit également les performances de la mémoire DDR5 avec la technologie D5 Bionic Corsa. Le moteur AI Snatch Engine analyse en temps réel des bases de données de réglage entraînées afin d'optimiser les performances de la mémoire DDR5 et du processeur en un seul clic. L'ingénierie avancée des circuits imprimés utilise des algorithmes d'intelligence artificielle dans l'ensemble de la carte mère pour améliorer l'intégrité des signaux et maintenir des performances optimales sur les cartes mères multicouches. De plus, HyperTune BIOS, la technologie d'optimisation BIOS de GIGABYTE basée sur l'IA, ajuste intelligemment le comportement de la mémoire pour atteindre une vitesse d'horloge mémoire significative et améliorer les performances globales du système.

En combinant des technologies de réglage améliorées par IA avec une ingénierie de carte mère avancée, GIGABYTE continue de façonner l'avenir des plateformes informatiques de jeu et d'IA. Outre les modèles axés sur les performances, GIGABYTE propose également une gamme variée de modèles à câbles dissimulés et d'élégantes éditions en bois pour satisfaire les joueurs, les créateurs et les amateurs d'intelligence artificielle. Pour plus d'informations, veuillez visiter le site officiel de GIGABYTE.

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