GIGABYTE、AI駆動技術でマザーボード性能を向上

台北、2026年6月8日 /PRNewswire/ -- 世界有数のコンピューターブランドであるGIGABYTEは、マザーボードの性能を新たな業界標準へと引き上げ、その技術革新を推進し続けています。Ultra Durable™や性能に重点を置いたSuper Overclocking技術から、AIで強化された最新のD5 Bionic CorsaおよびX3D Turbo Mode 2.0に至るまで、GIGABYTEは技術的課題をAIコンピューティングとゲーミング向けの先進的なイノベーションへと変え続けています。

AI技術の台頭を受け、GIGABYTEはAI駆動型チューニング、ハードウェア設計、高度なBIOS最適化を統合し、よりスマートで高速、かつ柔軟に適応するマザーボードプラットフォームを提供します。GIGABYTEのAIを活用したイノベーションの中核となるX3D Turbo Mode 2.0は、AIによる動的オーバークロックエンジンと専用のオンボードハードウェアチップにより、AMD Ryzen™ X3Dプロセッサーの性能を最大限に引き出すように設計されています。独自のOCエンジンは膨大なデータセットを用いて学習し、各プロセッサーに合わせたチューニングに最適化されており、オンボードチップはプラットフォームの状態とワークロードの挙動をリアルタイムで継続的に監視します。このインテリジェントなハードウェアとソフトウェアの統合により、AIコンピューティング、マルチタスク、ゲーミングの各用途に適応した最適化が可能になります。

GIGABYTEはまた、D5 Bionic Corsa技術によりDDR5メモリ性能を再定義しています。AI Snatch Engineは、学習済みのチューニングデータセットをリアルタイムで分析し、ワンクリックでDDR5メモリとCPUの性能を最適化します。高度なPCBエンジニアリングでは、マザーボード全体で先進的なAIアルゴリズムを活用し、シグナルインテグリティを高めるとともに、多層構造のマザーボードレイアウト全体で最高水準の性能を維持します。さらに、GIGABYTEのAI駆動型BIOS最適化技術であるHyperTune BIOSは、メモリ動作をインテリジェントに微調整し、メモリクロック速度の大幅な向上とシステム全体の性能向上を実現します。

AIで強化されたチューニング技術と先進的なマザーボードエンジニアリングを組み合わせることで、GIGABYTEはゲーミングおよびAIコンピューティングプラットフォームの未来を形作り続けます。性能重視モデルに加え、GIGABYTEはゲーマー、クリエイター、AI愛好家のニーズに応えるケーブルステルスモデルや上品なウッドエディションモデルなど、多彩なラインアップも提供しています。詳しくは、GIGABYTE公式ウェブサイトをご覧ください。

SOURCE GIGABYTE