A HCLTech foi nomeada uma das empresas mais sustentáveis do mundo pela revista TIME.

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08 ago, 2026, 09:33 GMT

NOVA IORQUE e NOIDA, Índia, 8 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- HCLTech (NSE: HCLTECH) (BSE: HCLTECH), uma empresa líder global em tecnologia, foi nomeada para a lista das Empresas Mais Sustentáveis do Mundo de 2026 da revista TIME, sendo reconhecida pelo segundo ano consecutivo. Este ano, a HCLTech está entre as cinco maiores empresas globais de serviços profissionais, além de ser a empresa com sede na Índia com a melhor classificação na categoria.

Elaborado pela TIME em colaboração com a Statista, o ranking avalia mais de 5.800 empresas globais em mais de 20 indicadores de sustentabilidade, abrangendo compromissos e classificações, relatórios e transparência, assim como gestão ambiental e social.

O reconhecimento reflete o foco contínuo da HCLTech em se alinhar ao Pacto Global da ONU e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. No ano fiscal de 2026, a empresa estabeleceu um novo padrão de liderança em gestão hídrica, reabastecendo 51 vezes mais água do que consumiu e mantendo a certificação platina de zero resíduos enviados para aterros sanitários em todas as suas instalações. A HCLTech acelerou sua jornada rumo à neutralidade de carbono ao atingir sua meta de emissões validada pela SBTi para 2030 com quatro anos de antecedência.

"Ser reconhecida pela TIME pelo segundo ano consecutivo reflete o progresso que estamos fazendo para incorporar a sustentabilidade mais profundamente no núcleo de nossos negócios e avançar em nossa ambição de emissões líquidas zero para 2040", disse Vipul Arora, Diretor Global de Sustentabilidade da HCLTech. "Nosso foco continua sendo ampliar o impacto por meio da inovação, de parcerias e práticas responsáveis que gerem valor a longo prazo para nossos clientes, comunidades e o ecossistema em geral."

Para saber mais sobre a jornada de sustentabilidade da HCLTech, acesse: www.hcltech.com/sustainability/2026-sustainability-report

Sobre a HCLTech

A HCLTech é uma empresa global de tecnologia, com mais de 223.000 funcionários em 60 países, que oferece capacidades líderes do setor em IA, tecnologias digitais, engenharia, nuvem e software, apoiadas por um amplo portfólio de serviços e produtos de tecnologia. Trabalhamos com clientes de todos os principais setores, oferecendo soluções para os segmentos de serviços financeiros, manufatura, ciências da vida e saúde, tecnologia e serviços, semicondutores, telecomunicações e mídia, varejo e bens de consumo, mobilidade e serviços públicos. As receitas consolidadas referentes aos 12 meses encerrados em junho de 2026 totalizaram US$ 14,8 bilhões. Para saber como podemos impulsionar o seu progresso, acesse hcltech .com.

Para mais detalhes, entre em contato com:

Meredith Bucaro, Américas - [email protected]
Elka Ghudial, Europa - [email protected]
James Galvin, Ásia-Pacífico - [email protected]
Nitin Shukla, Índia, Oriente Médio e África- [email protected]

FONTE HCLTech

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