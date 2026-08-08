HCLTech 獲 TIME 雜誌評為全球最具可持續發展表現的企業之一

紐約和印度諾伊達2026年8月8日 /美通社/ -- 全球領先科技公司 HCLTech（印度國家證券交易所代碼：HCLTECH）（孟買證券交易所代碼：HCLTECH）入選 TIME「2026 年全球最具可持續發展表現企業」榜單，連續第二年獲此殊榮。今年，HCLTech 躋身全球專業服務公司五強，並成為該類別中排名最高、總部設於印度的公司。

該榜單由 TIME 聯同 Statista 編製，根據超過 20 項可持續發展指標，對全球逾 5,800 家公司進行評估。評估範疇涵蓋承諾與評級、報告披露與透明度，以及環境和社會責任管理。

是次獲得肯定，反映 HCLTech 一直致力使業務與聯合國全球契約及可持續發展目標接軌。在 2026 財政年度，HCLTech 在水資源管理方面樹立新標杆，水資源回補量達耗水量的 51 倍；旗下所有自有設施亦繼續維持「零廢物送往堆填區」白金級認證資格。HCLTech 提前 4 年達成經 SBTi 驗證的 2030 年減排目標，進一步加快邁向淨零排放。

HCLTech 全球可持續發展主管 Vipul Arora 表示：「連續兩年獲 TIME 肯定，反映我們在將可持續發展進一步融入核心業務，以及朝著 2040 年淨零排放目標邁進方面取得的進展。我們將繼續透過創新、夥伴合作和負責任的實踐擴大正面影響，為客戶、社區及更廣泛的生態系統創造長遠價值。」

如欲進一步了解 HCLTech 的可持續發展進程，請瀏覽：www.hcltech.com/sustainability/2026-sustainability-report

HCLTech 簡介

HCLTech 是一家環球科技公司，在 60 個國家擁有超過 223,000 名員工。公司憑藉多元化的科技服務及產品組合，提供以 AI、數碼技術、工程、雲端及軟件為核心的業界領先技術能力。我們與各主要行業的客戶合作，為金融服務、製造、生命科學及醫療保健、科技及服務、半導體、電訊及媒體、零售及消費品、汽車及出行，以及公共服務等行業提供解決方案。截至 2026 年 6 月止的 12 個月，HCLTech 的綜合收入達 148 億美元。如欲了解 HCLTech 如何助您加速發展，請瀏覽 hcltech.com。

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SOURCE HCLTech