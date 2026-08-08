HCLTech wurde vom TIME-Magazin zu einem der nachhaltigsten Unternehmen der Welt gekürt

NEW YORK und NOIDA, Indien, 8. August 2026 /PRNewswire/ -- HCLTech (NSE: HCLTECH) (BSE: HCLTECH), ein weltweit führendes Technologieunternehmen, wurde in die Liste „TIME's World's Most Sustainable Companies 2026" (die nachhaltigsten Unternehmen der Welt 2026 von TIME) aufgenommen und erhält diese Auszeichnung damit bereits zum zweiten Mal in Folge. In diesem Jahr zählt HCLTech zu den fünf weltweit führenden Unternehmen für professionelle Dienstleistungen und ist das am höchsten platzierte Unternehmen mit Hauptsitz in Indien in dieser Kategorie.

Das von TIME in Zusammenarbeit mit Statista erstellte Ranking bewertet mehr als 5800 Unternehmen weltweit anhand von über 20 Nachhaltigkeitsindikatoren aus den Bereichen Verpflichtungen und Bewertungen, Berichterstattung und Transparenz sowie ökologische und soziale Verantwortung.

Diese Auszeichnung spiegelt die anhaltende Ausrichtung von HCLTech am UN Global Compact und an den Zielen für nachhaltige Entwicklung wider. Im Geschäftsjahr 2026 setzte das Unternehmen neue Maßstäbe im Bereich Wassermanagement, indem es 51-mal mehr Wasser zurückführte, als es verbrauchte, und an allen eigenen Standorten die Platin-Zertifizierung für „Zero Waste to Landfill" (keine Abfälle auf Deponien) beibehielt. HCLTech hat seinen Weg zu Netto-Null-Emissionen beschleunigt und sein von der SBTi validiertes Emissionsziel für 2030 bereits vier Jahre früher als geplant erreicht.

„Dass wir zum zweiten Mal in Folge vom TIME-Magazin ausgezeichnet wurden, spiegelt die Fortschritte wider, die wir dabei erzielen, Nachhaltigkeit noch stärker in unserem Kerngeschäft zu verankern und unser Netto-Null-Ziel für 2040 voranzutreiben", sagte Vipul Arora, globaler Leiter für Nachhaltigkeit bei HCLTech. „Unser Fokus liegt weiterhin darauf, durch Innovation, Partnerschaften sowie verantwortungsbewusstes Handeln unsere Wirkung zu steigern und so langfristigen Mehrwert für unsere Kunden, die Gesellschaft und das gesamte Ökosystem zu schaffen."

Weitere Informationen zum Weg von HCLTech zur Nachhaltigkeit finden Sie auf: www.hcltech.com/sustainability/2026-sustainability-report

Informationen zu HCLTech

HCLTech ist ein globales Technologieunternehmen mit mehr als 223 000 Beschäftigten in 60 Ländern und bietet branchenführende Kompetenzen rund um KI, digitale Technologien, Engineering, Cloud sowie Software, gestützt auf ein breites Portfolio an Technologiedienstleistungen und -produkten. Wir arbeiten mit Kunden in allen wichtigen Branchen zusammen und bieten Branchenlösungen für Finanzdienstleistungen, Fertigung, Life Sciences sowie Gesundheitswesen, Technologie und Dienstleistungen, Halbleiter, Telekommunikation sowie Medien, Einzelhandel und Konsumgüter sowie Mobilität und öffentliche Dienstleistungen. Der konsolidierte Umsatz belief sich in den 12 Monaten bis Juni 2026 auf insgesamt 14,8 Milliarden US-Dollar. Informationen dazu, wie wir Ihren Fortschritt beschleunigen können, finden Sie auf hcltech.com.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

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James Galvin, APAC – [email protected]

Nitin Shukla, Indien, Naher Osten und Afrika – [email protected]