HCLTech, nombrada una de las empresas más sostenibles del mundo por la revista TIME

NUEVA YORK y NOIDA, India, 7 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- HCLTech (NSE: HCLTECH) (BSE: HCLTECH), empresa tecnológica líder a nivel mundial, ha sido incluida en la lista de las Empresas Más Sostenibles del Mundo 2026 de la revista TIME, siendo este el segundo año consecutivo en recibir este reconocimiento. Este año, HCLTech se sitúa entre las cinco principales empresas de servicios profesionales a nivel mundial , además de ser la empresa con sede en India mejor posicionada en esta categoría.

Elaborada por TIME en colaboración con Statista, la clasificación evalúa a más de 5.800 empresas globales en función de más de 20 indicadores de sostenibilidad que abarcan compromisos y calificaciones, informes y transparencia, y responsabilidad ambiental y social.

Este reconocimiento es un reflejo sobre el compromiso constante de HCLTech con el Pacto Mundial de las Naciones Unidas y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En el año fiscal 2026, la empresa estableció un nuevo referente en liderazgo en gestión del agua al reponer 51 veces más agua de la que consumió y mantener la certificación platino de cero residuos enviados a vertederos en todas sus instalaciones. HCLTech ha acelerado su camino hacia la neutralidad de carbono al alcanzar su objetivo de emisiones validado por SBTi para 2030 cuatro años antes de lo previsto.

"El reconocimiento de TIME por segundo año consecutivo refleja el progreso que estamos logrando al integrar la sostenibilidad de manera más profunda en el núcleo de nuestro negocio y al avanzar en nuestra ambición de lograr cero emisiones netas para 2040", declaró Vipul Arora, director global de sostenibilidad de HCLTech. "Nuestro enfoque sigue centrado en ampliar el impacto a través de la innovación, las alianzas y las prácticas responsables que generan valor a largo plazo para nuestros clientes, las comunidades y el ecosistema en general".

Para obtener más información sobre la trayectoria de sostenibilidad de HCLTech, visite: www.hcltech.com/sustainability/2026-sustainability-report

Acerca de HCLTech

HCLTech es una empresa tecnológica global con más de 223.000 empleados en 60 países, que ofrece capacidades líderes en la industria centradas en IA, transformación digital, ingeniería, nube y software, impulsadas por una amplia cartera de servicios y productos tecnológicos. Trabajamos con clientes de todos los sectores principales, proporcionando soluciones para los ámbitos de servicios financieros, manufactura, ciencias de la vida y salud, tecnología y servicios, semiconductores, telecomunicaciones y medios de comunicación, comercio minorista y bienes de consumo, movilidad y servicios públicos. Los ingresos consolidados al cierre de los 12 meses de junio de 2026 ascendieron a 14.800 millones de dólares. Para descubrir cómo podemos impulsar su progreso, visite hcltech .com.

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