HCLTech figure parmi les entreprises les plus durables au monde selon le magazine TIME

NEW YORK et NOIDA, Inde, 8 août 2026 /PRNewswire/ -- HCLTech (NSE : HCLTECH) (BSE : HCLTECH), une entreprise technologique de premier plan à l'échelle mondiale, figure dans le classement des entreprises les plus durables au monde en 2026 du magazine TIME, marquant la deuxième année consécutive que l'entreprise se voit décerner cette distinction. Cette année, HCLTech figure parmi les cinq premières entreprises mondiales de services professionnels et occupe la première place parmi les entreprises dont le siège social est situé en Inde dans cette catégorie.

Établi par TIME en collaboration avec Statista, ce classement évalue plus de 5 800 entreprises internationales à l'aune de plus de 20 indicateurs de développement durable, couvrant notamment les engagements et les notations, le reporting et la transparence, ainsi que la gestion environnementale et sociale.

Cette distinction témoigne de l'engagement constant de HCLTech à s'aligner sur le Pacte mondial et les Objectifs de développement durable des Nations unies. Au cours de l'exercice 2026, l'entreprise a établi une nouvelle référence en matière de gestion de l'eau en reconstituant 51 fois plus d'eau qu'elle n'en a consommée et en conservant la certification « zéro déchet mis en décharge » (niveau Platine) pour l'ensemble de ses sites en propriété. HCLTech a accéléré sa transition vers la neutralité carbone en atteignant, avec quatre ans d'avance, son objectif d'émissions pour 2030 validé par la SBTi.

« Le fait d'être reconnu par TIME pour la deuxième année consécutive témoigne des progrès que nous accomplissons pour ancrer davantage le développement durable au cœur de notre activité et pour faire avancer notre ambition d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2040 », déclare Vipul Arora, responsable mondial du développement durable chez HCLTech. « Notre priorité reste d'accroître notre impact grâce à l'innovation, aux partenariats et à des pratiques responsables qui créent de la valeur à long terme pour nos clients, nos communautés et l'écosystème dans son ensemble. »

Pour en savoir plus sur le parcours de HCLTech en matière de développement durable, rendez-vous sur : www.hcltech.com/sustainability/2026-sustainability-report

À propos de HCLTech

HCLTech est une entreprise technologique d'envergure mondiale qui emploie plus de 223 000 personnes dans 60 pays. Elle propose des solutions de pointe dans les domaines de l'intelligence artificielle, du numérique, de l'ingénierie, du cloud et des logiciels, grâce à un large portefeuille de services et de produits technologiques. Nous travaillons avec des clients issus de tous les principaux secteurs d'activité et proposons des solutions sectorielles pour les services financiers, l'industrie manufacturière, les sciences de la vie et la santé, les technologies et les services, les semiconducteurs, les télécommunications et les médias, la distribution et les produits de grande consommation, la mobilité et les services publics. Le chiffre d'affaires consolidé pour la période de 12 mois se terminant en juin 2026 s'est élevé à 14,8 milliards de dollars. Pour découvrir comment nous pouvons vous aider à accélérer votre progression, rendez-vous sur hcltech.com.

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