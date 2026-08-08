HCLTech, incluida entre las empresas más sostenibles del mundo por la revista TIME

NUEVA YORK y NOIDA (India), 8 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- HCLTech (NSE: HCLTECH) (BSE: HCLTECH), una empresa tecnológica líder a nivel mundial, ha sido incluida en la lista World's Most Sustainable Companies 2026 de la revista TIME, lo que supone el segundo año consecutivo en el que recibe este reconocimiento. Este año, HCLTech figura entre las cinco principales empresas de servicios profesionales a nivel mundial y es la empresa con sede en la India mejor clasificada en esta categoría.

El ranking, elaborado por la revista TIME en colaboración con Statista, evalúa a más de 5800 empresas de todo el mundo en función de más de 20 indicadores de sostenibilidad que abarcan compromisos y calificaciones, presentación de informes y transparencia, así como la gestión medioambiental y social.

Este reconocimiento refleja el compromiso constante de HCLTech con el Pacto Mundial de las Naciones Unidas y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En el ejercicio fiscal 26, la empresa estableció un nuevo referente en materia de gestión del agua al reponer 51 veces más agua de la que consumió y mantuvo la certificación Platino de cero residuos destinados al vertedero en todas sus instalaciones propias. HCLTech ha acelerado su camino hacia las cero emisiones netas alcanzando su objetivo de emisiones para 2030 validado por la Iniciativa de Objetivos Basados en la Ciencia (SBTi) cuatro años antes de lo previsto.

"El hecho de que la revista TIME nos haya reconocido por segundo año consecutivo refleja los avances que estamos logrando a la hora de integrar la sostenibilidad más profundamente en el núcleo de nuestro negocio y de avanzar hacia nuestro objetivo de cero emisiones netas para 2040", afirmó Vipul Arora, director global de Sostenibilidad de HCLTech. "Seguimos centrados en ampliar nuestro impacto a través de la innovación, las colaboraciones y las prácticas responsables que generan valor a largo plazo para nuestros clientes, las comunidades y el ecosistema en general".

Para obtener más información sobre el compromiso de HCLTech con la sostenibilidad, visite: www.hcltech.com/sustainability/2026-sustainability-report

Acerca de HCLTech

HCLTech es una empresa tecnológica global que cuenta con más de 223 000 empleados en 60 países y ofrece capacidades líderes en el sector centradas en la IA, la transformación digital, la ingeniería, la nube y el software, respaldadas por una amplia cartera de servicios y productos tecnológicos. Trabajamos con clientes de todos los principales sectores verticales, ofreciendo soluciones específicas para los siguientes ámbitos: servicios financieros, industria manufacturera, ciencias de la vida y sanidad, tecnología y servicios, semiconductores, telecomunicaciones y medios de comunicación, comercio minorista y bienes de consumo de uso diario, movilidad y servicios públicos. Los ingresos consolidados correspondientes al período de 12 meses finalizado en junio de 2026 ascendieron a 14 800 millones de dólares. Para descubrir cómo podemos darle un superimpulso a su progreso, visite hcltech.com.

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FUENTE HCLTech