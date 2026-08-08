HCLTech、TIME誌の「世界で最もサステナブルな企業」の一社に選出

ニューヨークおよびインド・ノイダ, 2026年8月8日 /PRNewswire/ -- HCLTech（NSE：HCLTECH）（BSE：HCLTECH）は、世界をリードするグローバルテクノロジー企業であり、TIME誌の「世界で最もサステナブルな企業2026（World's Most Sustainable Companies 2026）」に選出され、2年連続の選出となりました。今年、HCLTechは世界のプロフェッショナル・サービス企業トップ5に入り、同分野ではインドに本社を置く企業として最高位となりました。

TIME誌がStatistaと共同でまとめたこのランキングでは、コミットメントと評価、報告と透明性、環境・社会への責任ある取り組みなど、20を超えるサステナビリティ指標に基づき、世界の5,800社以上を評価しています。

今回の評価は、HCLTechがUN Global Compactおよび持続可能な開発目標（SDGs）に沿った取り組みを引き続き重視していることを反映しています。2026年度、同社は、消費した水量の51倍に相当する水を還元するとともに、すべての自社施設で「廃棄物埋立ゼロ」のプラチナ認証を維持し、水資源管理の分野で新たな基準を打ち立てました。HCLTechは、SBTiの認定を受けた2030年の排出削減目標を4年前倒しで達成し、ネットゼロ実現への歩みを加速させました。

HCLTechのグローバル・サステナビリティ責任者であるVipul Aroraは、次のように述べました。「TIME誌から2年連続で評価されたことは、サステナビリティを当社事業の中核にさらに深く組み込み、2040年までのネットゼロ実現という目標に向けて前進していることを示しています。当社は、イノベーション、パートナーシップ、責任ある取り組みを通じてインパクトを拡大し、クライアント、地域社会、より広範なエコシステムに長期的な価値をもたらすことに引き続き注力しています。」

HCLTechのサステナビリティへの取り組みについて詳しくは、以下をご覧ください：www.hcltech.com/sustainability/2026-sustainability-report

HCLTechについて

HCLTechは、世界60か国に22万3,000人を超える社員を擁するグローバルテクノロジー企業であり、幅広いテクノロジーサービスおよび製品ポートフォリオを基盤に、AI、デジタル、エンジニアリング、クラウド、ソフトウェアを中心とする業界トップクラスの技術力を提供しています。当社は、あらゆる主要産業分野の顧客と協働し、金融サービス、製造業、ライフサイエンス・ヘルスケア、テクノロジー・サービス、半導体、通信・メディア、小売・消費財（CPG）、モビリティ、公共サービス向けの業界別ソリューションを提供しています。2026年6月までの12か月間の連結売上高は148億ドルでした。HCLTechがお客様のビジネスの進化をどのように加速させるかについては、hcltech.comをご覧ください。

詳細については、以下までお問い合わせください。

Meredith Bucaro（米州担当） - [email protected]

Elka Ghudial（欧州担当） - [email protected]

James Galvin（アジア太平洋地域担当） - [email protected]

Nitin Shukla（インド・中東・アフリカ担当）- [email protected]

SOURCE HCLTech