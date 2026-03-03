A Hisense lidera as remessas globais de TVs em 2025 nos segmentos de TVs de 100 polegadas ou mais e a laser

QINGDAO, China, 3 de março de 2026 /PRNewswire/ -- A Hisense, marca líder global em eletrodomésticos e produtos eletrônicos de consumo, reafirmou sua liderança no mercado global de TVs de tela grande. De acordo com os dados globais de remessas do ano completo de 2025 da Omdia, a Hisense ficou em primeiro lugar mundial no segmento de TVs de 100 polegadas ou mais por três anos consecutivos (2023–2025), com participação global de remessas atingindo 57,1% em 2025.

A Hisense também manteve sua posição número 1 na categoria global de TVs a laser em 2025, marcando sete anos consecutivos de liderança mundial, com uma participação de mercado global de 70,3%. Esses resultados confirmam o domínio da Hisense nas categorias de tela grande mais estrategicamente importantes, onde tanto a escala quanto a capacidade tecnológica são fundamentais.

Essa liderança sustentada é impulsionada pelo compromisso de longo prazo da Hisense com tecnologias avançadas de exibição, especialmente o RGB MiniLED. Como A Origem do RGB MiniLED, a Hisense liderou a evolução da tecnologia desde a pesquisa inicial até a comercialização em larga escala, estabelecendo claras vantagens em precisão de cor, controle de brilho e conforto de visualização em telas ultragrandes.

O resumo da Omdia para a CES 2026 reforça ainda mais essa trajetória, identificando as TVs RGB MiniLED como um dos principais motores da próxima fase de crescimento do setor, com expansão rápida esperada para 2026 — refletindo uma mudança mais ampla em direção a tecnologias onde a Hisense há muito tempo detém a liderança.

Olhando para o futuro, a Hisense está em posição única para ampliar essa vantagem. É a única marca com um ecossistema completo de tecnologias de display que abrange RGB MiniLED, TriChroma Laser e MicroLED, possibilitando uma abordagem abrangente para a inovação visual de próxima geração. Na CES 2026, a Hisense apresentou a 116UXS, a primeira TV equipada com RGB MiniLED evo, junto com as linhas UR8 e UR9 RGB MiniLED e o projetor a laser XR10, todos reconhecidos com múltiplos prêmios da CES.

Ao liderar transições tecnológicas críticas em tela grande e transformá-las em experiências de visualização premium, a Hisense está estabelecendo os padrões visuais para a próxima geração de telas de alto padrão em todo o mundo.

Sobre a Hisense

Fundada em 1969, a Hisense é líder globalmente reconhecida em eletrodomésticos e eletrônicos de consumo, com operações em mais de 160 países, especializada no fornecimento de produtos multimídia de alta qualidade, eletrodomésticos e soluções inteligentes de TI. Segundo a Omdia, a Hisense ocupa a posição número 1 global no segmento de TVs de 100 polegadas ou mais (2023–2025). Como a origem do RGB MiniLED, a Hisense continua liderando a inovação de próxima geração do RGB MiniLED. Como patrocinadora oficial da Copa do Mundo FIFA 2026™, a Hisense está comprometida com parcerias esportivas globais como forma de se conectar com o público em todo o mundo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2923221/Omdia2025.jpg

FONTE Hisense