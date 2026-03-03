Hisense est en tête des expéditions mondiales de téléviseurs en 2025 pour les téléviseurs 100 pouces et plus et les téléviseurs laser

QINGDAO, Chine, 3 mars 2026 /PRNewswire/ -- Hisense, une marque de premier plan dans le domaine de l'électronique grand public et de l'électroménager, a réaffirmé sa position de leader sur le marché mondial des téléviseurs grand écran. Selon les données d'Omdia sur les expéditions mondiales pour l'année 2025, Hisense s'est classée au premier rang mondial dans le segment des téléviseurs de 100 pouces et plus pendant trois années consécutives (2023-2025), avec une part des expéditions mondiales atteignant 57,1 % en 2025.

Hisense s'est également maintenue en tête de la catégorie mondiale des téléviseurs laser en 2025, marquant sept années consécutives de leadership mondial, avec une part de marché globale de 70,3 %. Ces résultats confirment la position dominante de Hisense dans les catégories grand écran les plus importantes sur le plan stratégique, où l'échelle et la capacité technologique comptent.

Ce leadership durable est dû à l'engagement à long terme de Hisense en faveur des technologies d'affichage avancées, notamment le Mini-LED RVB. À l'origine des mini-LED RVB, Hisense a mené l'évolution de la technologie depuis les premières recherches jusqu'à la commercialisation à grande échelle, en affichant des avantages clairs en matière de précision des couleurs, de contrôle de la luminosité et de confort de visualisation sur les écrans ultra-larges.

Le récapitulatif CES 2026 d'Omdia confirme cette trajectoire, identifiant les téléviseurs Mini-LED RVB comme un moteur clé de la prochaine phase de croissance de l'industrie, avec une expansion rapide attendue à partir de 2026, reflétant un changement plus large vers les technologies menées depuis longtemps par Hisense.

En perspective, Hisense est particulièrement bien placée pour renforcer cet avantage. C'est la seule marque qui dispose d'un écosystème complet de technologies d'affichage couvrant le Mini-LED RVB, le TriChroma Laser et le MicroLED, ce qui permet une approche globale de l'innovation visuelle de la prochaine génération. Au CES 2026, Hisense a présenté le 116UXS, le premier téléviseur équipé de Mini-LED RVB evo, ainsi que les gammes de Mini-LED RVB UR8 et UR9 et le projecteur laser XR10, tous récompensés par de nombreux prix au CES.

En menant des transitions technologiques critiques dans le domaine des téléviseurs grand écran et en les transformant en expériences visuelles de premier ordre, Hisense établit les références visuelles pour la prochaine génération d'écrans haut de gamme dans le monde entier.

À propos de Hisense

