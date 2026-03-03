Hisense liderem światowej sprzedaży telewizorów w 2025 r. w segmencie telewizorów o przekątnej powyżej 100 cali i telewizorów laserowych

QINGDAO, Chiny, 3 marca 2026 r. /PRNewswire/ -- Hisense, czołowa marka globalnej branży elektroniki użytkowej i sprzętu AGD, potwierdziła swoją pozycję lidera na światowym rynku telewizorów wielkoekranowych. Według danych Omdia dotyczących globalnej sprzedaży w całym 2025 r. firma Hisense zajęła pierwsze miejsce na świecie w segmencie telewizorów o przekątnej 100 cali i większej przez trzy kolejne lata (2023–2025), osiągając w 2025 r. 57,1% udziału w globalnej sprzedaży.

Hisense utrzymało również pozycję lidera w globalnej kategorii telewizorów laserowych w 2025 r., odnotowując siedem kolejnych lat światowej dominacji, z globalnym udziałem w rynku wynoszącym 70,3%. Wyniki te potwierdzają dominację Hisense w najbardziej strategicznych kategoriach telewizorów wielkoekranowych, w których liczy się zarówno skala, jak i możliwości technologiczne.

Ta niezmienna pozycja lidera wynika z długoterminowego zaangażowania firmy Hisense w rozwój zaawansowanych technologii wyświetlania, w szczególności RGB MiniLED. Jako twórca technologii RGB MiniLED, firma Hisense przewodziła jej ewolucji od wczesnych badań do komercjalizacji na dużą skalę, zapewniając wyraźną przewagę w zakresie dokładności odwzorowania kolorów, kontroli jasności i komfortu oglądania na bardzo dużych ekranach.

Podsumowanie targów CES 2026 przygotowane przez Omdia dodatkowo potwierdza tę tendencję, wskazując telewizory RGB MiniLED jako kluczowy czynnik napędzający kolejny etap rozwoju branży, której szybki wzrost spodziewany jest od 2026 r. Odzwierciedla to szersze przejście w kierunku technologii, w których firma Hisense od dawna utrzymuje pozycję lidera.

Jeśli chodzi o perspektywy na przyszłość, firma Hisense znajduje się w wyjątkowej pozycji, aby rozszerzyć tę przewagę. Jest to jedyna marka posiadająca kompletny ekosystem technologii wyświetlania, obejmujący RGB MiniLED, TriChroma Laser i MicroLED, umożliwiający kompleksowe podejście do innowacji wizualnych nowej generacji. Podczas targów CES 2026 firma Hisense zaprezentowała model 116UXS, pierwszy telewizor wyposażony w technologię RGB MiniLED evo, a także linie produktów UR8 i UR9 RGB MiniLED oraz projektor laserowy XR10, które zdobyły wiele nagród CES.

Przewodząc kluczowym zmianom technologicznym w dziedzinie wyświetlaczy wielkoformatowych i przekształcając je w najwyższej jakości wrażenia wizualne, firma Hisense wyznacza standardy wizualne dla ekranów wysokiej klasy nowej generacji na całym świecie.

Założona w 1969 roku firma Hisense jest uznanym na całym świecie liderem w dziedzinie sprzętu AGD i elektroniki użytkowej, prowadzącym działalność w ponad 160 krajach. Jako oficjalny sponsor Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej FIFA 2026™, firma angażuje się w globalne partnerstwa sportowe, aby nawiązać kontakt z odbiorcami na całym świecie.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2923221/Omdia2025.jpg