Hisense лидирует в мировых поставках телевизоров в 2025 году по 100-дюймовым телевизорам и выше и лазерным телевизорам

ЦИНДАО, Китай, 3 марта 2026 г. /PRNewswire/ -- Компания Hisense, ведущий мировой бренд потребительской электроники и бытовой техники, подтвердила свое лидерство на мировом рынке телевизоров с большим экраном. Согласно данным Omdia за весь 2025 год, Hisense занимал первое место в мире в сегменте телевизоров со 100-дюймовым экраном и выше в течение трех лет подряд (2023–2025), при этом доля глобальных поставок достигла 57,1% в 2025 году.

Hisense также сохранил свою позицию №1 в глобальной категории лазерных телевизоров в 2025 году, отметив семь лет подряд мирового лидерства с долей мирового рынка 70,3%. Эти результаты подтверждают доминирование Hisense в наиболее стратегически важных категориях больших экранов, где важны как масштаб, так и технологические возможности.

Это устойчивое лидерство обусловлено долгосрочной приверженностью Hisense передовым технологиям отображения, в первую очередь RGB MiniLED. Как изобретатель RGB MiniLED, Hisense провел эволюцию технологии от ранних исследований до крупномасштабной коммерциализации, установив явные преимущества в точности цвета, управлении яркостью и комфорте просмотра на сверхбольших экранах.

Обзор CES 2026 от Omdia еще больше подтверждает эту траекторию, определяя RGB MiniLED-телевизоры как ключевую движущую силу следующей фазы роста отрасли, с быстрым расширением, ожидаемым с 2026 года, что отражает более широкий сдвиг в сторону технологий, где Hisense долгое время занимал лидерство.

Заглядывая в будущее, Hisense имеет уникальные возможности для расширения этого преимущества. Это единственный бренд с полной экосистемой технологий отображения, охватывающей RGB MiniLED, TriChroma Laser и MicroLED, что позволяет комплексно подойти к визуальным инновациям следующего поколения. На выставке CES 2026 компания Hisense представила 116UXS, первый телевизор на базе RGB MiniLED evo, наряду с линейками UR8 и UR9 RGB MiniLED и лазерным проектором XR10, получившими множество наград CES.

Ведя критические технологические переходы в дисплеях с большим экраном и превращая их в премиальные возможности просмотра, Hisense устанавливает визуальные ориентиры для следующего поколения высококачественных экранов по всему миру.

О компании Hisense

Компания Hisense, основанная в 1969 году, является признанным мировым лидером в области бытовой техники и потребительской электроники, работая в более чем 160 странах мира, и специализируется на выпуске высококачественных мультимедийных изделий, бытовой техники и интеллектуальных ИТ-решений. По данным Omdia, Hisense занимает 1-е место в мире в сегменте телевизоров с диагональю от 100 дюймов (с 2023 по 2025 год). Как родоначальник RGB MiniLED, компания Hisense остается лидером инноваций следующего поколения технологии RGB MiniLED. Являясь официальным спонсором Чемпионата мира по футболу FIFA World Cup 2026™, Hisense стремится к глобальному спортивному партнерству как способу общения с аудиторией во всем мире.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2923221/Omdia2025.jpg