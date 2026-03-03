Hisense Pimpin Angka Penjualan TV Global 2025 untuk Segmen 100 Inci ke Atas dan TV Laser

QINGDAO, Tiongkok, 3 Maret 2026 /PRNewswire/ -- Hisense, merek elektronik dan alat rumah tangga terkemuka di dunia, kembali memperkuat statusnya sebagai pemimpin pasar TV layar besar di dunia. Berdasarkan data penjualan global sepanjang 2025 dari Omdia, Hisense menempati peringkat No. 1 dunia untuk segmen TV berukuran 100 inci ke atas selama tiga tahun berturut-turut (2023–2025) dengan pangsa pasar global yang mencapai 57,1% pada 2025.

Hisense juga mempertahankan posisi No. 1 global dalam kategori TV Laser pada 2025, menandai tujuh tahun berturut-turut sebagai pemimpin pasar dunia dengan pangsa pasar global sebesar 70,3%. Pencapaian ini menegaskan dominasi Hisense di kategori TV layar besar sebagai segmen yang paling strategis. Di segmen ini, skala produksi dan kemampuan teknologi menjadi faktor kunci.

Dominasi Hisense yang terus berlanjut ini didorong oleh komitmen jangka panjang terhadap teknologi layar canggih, terutama RGB MiniLED. Sebagai pelopor RGB MiniLED, Hisense memimpin pengembangan teknologi ini dari tahap riset awal hingga komersialisasi skala besar, menghadirkan keunggulan dalam akurasi warna, pengaturan kecerahan, dan kenyamanan menonton pada layar ultra-besar.

Laporan Omdia dari CES 2026 juga menyoroti bahwa TV RGB MiniLED akan menjadi pendorong utama dalam pertumbuhan industri berikutnya, dengan ekspansi pesat yang diperkirakan mulai 2026. Tren ini mencerminkan pergeseran industri menuju teknologi yang telah lama dipimpin oleh Hisense.

Ke depan, Hisense berada dalam posisi kuat untuk memperluas keunggulan tersebut. Hisense menjadi satu-satunya merek yang menguasai ekosistem teknologi layar lengkap yang mencakup RGB MiniLED, TriChroma Laser, dan MicroLED sehingga mampu menghadirkan inovasi visual generasi berikutnya secara menyeluruh. Di ajang CES 2026, Hisense memperkenalkan 116UXS, TV pertama yang didukung RGB MiniLED evo, bersama lini UR8 dan UR9 RGB MiniLED serta Laser Projector XR10 yang sukses meraih berbagai penghargaan CES.

Dengan memimpin transisi teknologi penting pada layar besar dan mengubahnya menjadi pengalaman menonton premium, Hisense menetapkan standar visual baru untuk generasi layar kelas atas di seluruh dunia.

Tentang Hisense

Hisense, berdiri pada 1969, adalah pemimpin industri alat rumah tangga dan elektronik terkemuka di dunia yang beroperasi di lebih dari 160 negara. Hisense menyediakan berbagai produk multimedia bermutu tinggi, perangkat rumah tangga, dan solusi TI pintar. Menurut Omdia, volume penjualan TV Hisense ukuran 100 inci dan lebih berada di peringkat No.1 dunia (2023-2025). Hisense merupakan pelopor RGB MiniLED yang terus menghadirkan inovasi generasi baru pada segmen ini. Sebagai sponsor resmi FIFA Club World Cup 2026™, Hisense berkomitmen menjalin kemitraan di bidang olahraga untuk menjangkau audiens global.

SOURCE Hisense