"هايسنس" تتصدر شحنات التلفزيون العالمية في عام 2025 على مستوى أجهزة التلفزيون بحجم 100 بوصة فأكبر وأجهزة تلفزيون الليزر

تشينغداو، الصين، 3 مارس 2025 /PRNewswire/ -- أكدت من جديد شركة "هايسنس"، العلامة التجارية الرائدة عالميًا في الإلكترونيات الاستهلاكية والأجهزة المنزلية، صدارتها في سوق أجهزة التلفزيون ذات الشاشات الكبيرة. وفقًا لبيانات الشحن العالمية لعام 2025 لشركة "أوميدا" (Omdia)، احتلت شركة "هايسنس" المرتبة الأولى في جميع أنحاء العالم في قطاع أجهزة التلفزيون بحجم 100 بوصة فأكبر لمدة ثلاث سنوات متتالية (2023-2025)؛ حيث بلغت حصة الشحن العالمية 57.1٪ في عام 2025.

كما حافظت "هايسنس" على مركزها الأول في فئة أجهزة تلفزيون الليزر العالمية في عام 2025 ، مما يمثل سبع سنوات متتالية من الصدارة في جميع أنحاء العالم ، بحصة سوقية عالمية تبلغ 70.3٪. تؤكد هذه النتائج هيمنة "هايسنس" على مستوى فئات الشاشات الكبيرة الأكثر أهمية من الناحية الاستراتيجية؛ حيث تعد العناصر الفارقة هي الحجم والقدرة التكنولوجية.

هذه الصدارة المستدامة تأتي مدفوعةً بالتزام "هايسنس" على المدى الطويل بتقنيات العرض المتقدمة ، وأبرزها RGB MiniLED. باعتبارها أصل تقنية RGB MiniLED ، قادت "هايسنس" تطور التكنولوجيا من الأبحاث المبكرة إلى الطرح التجاري على نطاق واسع ، مع ترسيخ مزايا واضحة في دقة الألوان ، والتحكم في السطوع ، وراحة المشاهدة على الشاشات فائقة الجحم.

يدعم التقرير التلخيصي الصادر عن شركة "أوميدا" لتغطية معرض "CES 2026" هذا المسار بشكل أكبر؛ حيث يحدد التلفزيونات بتقنية RGB MiniLED باعتبارها محركًا رئيسيًا لمرحلة النمو التالية في الصناعة ، مع التوسع السريع المتوقع من 2026 ، مما يعكس تحولاً أوسع نطاقًا نحو التقنيات التي احتفظت فيها "هايسنس" بالصدارة منذ فترة طويلة.

بالنظر إلى المستقبل ، تتمتع "هايسنس" بمكانة فريدة تسمح لها بتوسيع نطاق هذه الميزة؛ حيث إنها العلامة التجارية الوحيدة التي تمتلك منظومة متكاملة لتكنولوجيا العرض تشمل تقنيات RGB MiniLED و TriChroma Laser و MicroLED ، مما يتيح نهجًا شاملاً للابتكار البصري من الجيل التالي. في معرض "CES 2026"، عرضت "هايسنس" 116UXS ، وهو أول تلفزيون مدعوم بتقنية RGB MiniLED evo ، إلى جانب تشكيلات UR8 و UR9 RGB MiniLED و Laser Projector XR10 ، وكلها معترف بها بعدة جوائز في معرض "CES".

من خلال قيادة الانتقالات التكنولوجية الحيوية في شاشات العرض الكبيرة وتحويلها إلى تجارب مشاهدة متميزة ، تقوم "هايسنس" بوضع المعايير البصرية للجيل القادم من الشاشات المتطورة في جميع أنحاء العالم.

نبذة عن "هايسنس"

تأسست "هايسنس" في عام 1969، وهي شركة رائدة ومعترف بها عالميًا في مجال الأجهزة المنزلية والإلكترونيات الاستهلاكية، ولديها عمليات في أكثر من 160 دولة، وتتخصص في تقديم منتجات عالية الجودة من أجهزة الوسائط المتعددة، والأجهزة المنزلية، وحلول تكنولوجيا المعلومات الذكية. ووفقًا لشركة "أوميدا"، تحتل "هايسنس" المرتبة الأولى عالميًا في فئة أجهزة التلفزيون بحجم 100 بوصة فأكبر (2023 - 2025). وباعتبارها أصل تقنية RGB MiniLED، تواصل "هايسنس" قيادة ابتكارات الجيل التالي من أجهزة RGB MiniLED. وبصفتها الراعي الرسمي لبطولة كأس العالم FIFA 26™، تلتزم "هايسنس" بالشراكات الرياضية العالمية كوسيلة للتواصل مع الجماهير في جميع أنحاء العالم.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2923221/Omdia2025.jpg

للتواصل: قسم العلاقات العامة بشركة "هايسنس"： البريد إلكتروني: [email protected]؛ RuderFinn Thunder (وكالة تعمل لصالح "هايسنس")، البريد إلكتروني: [email protected]