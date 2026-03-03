Hisense vedie v roku 2025 v globálnych dodávkach televízorov s uhlopriečkou 100 palcov a viac a laserových televízorov

Hisense

Mar 03, 2026, 06:48 ET

ČCHING-TAO, Čína, 3. marca 2026 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Hisense, popredná značka v oblasti spotrebnej elektroniky a domácich spotrebičov na celom svete, potvrdila svoje vedúce postavenie na globálnom trhu s veľkoplošnými televízormi. Podľa údajov skupiny Omdia o globálnych dodávkach za celý rok 2025 sa spoločnosť Hisense tri roky po sebe (2023 – 2025) umiestnila na 1. mieste vo svete v segmente televízorov s uhlopriečkou 100 palcov a viac, pričom globálny podiel na dodávkach dosiahol v roku 2025 úroveň 57,1 %.

Spoločnosť Hisense si aj v roku 2025 udržala svoju pozíciu číslo 1 v kategórii laserových televízorov vo svete, čo predstavuje sedem po sebe idúcich rokov svetového prvenstva s globálnym trhovým podielom 70,3 %. Tieto výsledky potvrdzujú dominantné postavenie spoločnosti Hisense v strategicky najdôležitejších kategóriách veľkoplošných televízorov, kde záleží na rozsahu aj technologických možnostiach.

Toto trvalé vedúce postavenie je poháňané dlhodobým záväzkom spoločnosti Hisense v oblasti pokročilých zobrazovacích technológií, najmä RGB MiniLED. Spoločnosť Hisense, pôvodca technológie RGB MiniLED, viedla vývoj v tejto oblasti od raného výskumu až po rozsiahlu komercializáciu a preukázala jasné výhody v presnosti farieb, ovládaní jasu a pohodlí pri sledovaní na ultraveľkých obrazovkách.

Podľa zhrnutia skupiny Omdia z veľtrhu CES 2026, ktoré túto trajektóriu ďalej podporuje, identifikuje segment RGB MiniLED televízorov ako kľúčový motor ďalšej fázy rastu tohto odvetvia, pričom sa od roku 2026 očakáva rýchla expanzia – čo odráža širší posun smerom k technológiám, v ktorých si Hisense dlhodobo drží vedúce postavenie.

Pri pohľade do budúcnosti má spoločnosť Hisense jedinečnú pozíciu na to, aby túto výhodu rozšírila. Je to jediná značka s kompletným ekosystémom zobrazovacích technológií zahŕňajúcim RGB MiniLED, TriChroma Laser a MicroLED, čo umožňuje komplexný prístup k vizuálnym inováciám novej generácie. Na veľtrhu CES 2026 spoločnosť Hisense predstavila model 116UXS, prvý televízor s technológiou RGB MiniLED evo, spolu s radmi RGB MiniLED UR8 a UR9 a laserovým projektorom XR10, ktoré všetky získali viacero ocenení CES.

Spoločnosť Hisense vedie v oblasti prechodu na kľúčové technológie v segmente veľkoplošných displejov a transformuje ho na prémiové zážitky zo sledovania, čím stanovuje vizuálne štandardy pre ďalšiu generáciu špičkových obrazoviek na celom svete.

O spoločnosti Hisense

Spoločnosť Hisense, založená v roku 1969, je celosvetovo uznávaným lídrom v oblasti domácich spotrebičov a spotrebnej elektroniky, ktorý pôsobí vo viac ako 160 krajinách a špecializuje sa na poskytovanie vysokokvalitných multimediálnych produktov, domácich spotrebičov a inteligentných IT riešení. Podľa skupiny Omdia je Hisense celosvetovo jednotkou v segmente televízorov s uhlopriečkou 100 palcov a viac (v období rokov 2023 – 2025). Spoločnosť Hisense ako pôvodca technológie RGB MiniLED stojí naďalej na čele inovácií RGB MiniLED novej generácie. Ako oficiálny sponzor Majstrovstiev sveta vo futbale FIFA 2026™ sa spoločnosť Hisense zaviazala ku globálnym športovým partnerstvám, aby sa spojila s publikom na celom svete.

Fotografia – https://mma.prnewswire.com/media/2923221/Omdia2025.jpg

