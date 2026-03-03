Hisense lidera los envíos mundiales de televisores láser y de televisores de más de 100 pulgadas en 2025

QINGDAO, China, 3 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Hisense, marca líder en productos electrónicos de consumo y electrodomésticos a nivel mundial, reafirmó su liderazgo en el mercado mundial de televisores de pantalla grande. Según los datos de envíos a nivel mundial de Omdia para todo el año 2025, Hisense ocupó el primer puesto mundial en el segmento de televisores de 100 y más de cien pulgadas durante tres años consecutivos (2023 a 2025), con una cuota de envíos globales que alcanzó el 57,1 % en 2025.

Asimismo, Hisense mantuvo el puesto número 1 en la categoría mundial de televisores láser en 2025 y marca siete años consecutivos de liderazgo mundial, con una cuota de mercado global del 70,3 %. Estos resultados confirman el dominio de Hisense en las categorías de pantalla grande más importantes desde el punto de vista estratégico, en el que tanto la escala como la capacidad tecnológica importan.

Este liderazgo sostenido está impulsado por el compromiso a largo plazo de Hisense con las tecnologías avanzadas de visualización, en particular el modelo RGB MiniLED. Como origen del RGB MiniLED, Hisense lideró la evolución de la tecnología desde las primeras investigaciones hasta la comercialización a gran escala y estableció claras ventajas en precisión color, control de brillo y comodidad de visualización en pantallas ultragrandes.

El resumen de Omdia en el evento CES 2026 respalda aún más esta trayectoria, ya que identifica los televisores RGB MiniLED como un motor clave de la próxima etapa de crecimiento de la industria y se espera una rápida expansión a partir de 2026, lo que refleja un cambio más amplio hacia las tecnologías en las que Hisense ha mantenido el liderazgo durante mucho tiempo.

De cara al futuro, Hisense está en una posición única para ampliar esta ventaja. Es la única marca con un ecosistema completo de tecnología de visualización que abarca RGB MiniLED, TriChroma Laser y MicroLED, lo que permite un enfoque integral de la innovación visual de próxima generación. En el CES 2026, Hisense presentó el 116UXS, el primer televisor con tecnología RGB MiniLED evo, junto con las líneas RGB MiniLED UR8 y UR9 y el proyector láser XR10, todos reconocidos con múltiples premios en el CES.

Al liderar las transiciones tecnológicas críticas en pantallas grandes y transformarlas en experiencias de visualización premium, Hisense está estableciendo los puntos de referencia visuales para la próxima generación de pantallas de alta gama en todo el mundo.

Acerca de Hisense

