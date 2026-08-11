NEWARK, Califórnia, 11 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- A MiTAC Computing Technology Corporation, líder global em soluções de servidores de alto dsempenho e eficiência energética e subsidiária da MiTAC Holdings Corporation (TWSE:3706), anunciou a inauguração de suas instalações operacionais ampliadas em Newark, Califórnia, que abrigarão as operações da MiTAC Computing Technology USA Corporation. A expansão estratégica reforça o investimento da MiTAC em infraestrutura tecnológica na América do Norte, na coinovação com clientes e no crescimento empresarial de longo prazo.

A MiTAC Computing Technology USA Corporation anuncia a inauguração de seu escritório ampliado em Newark para impulsionar o crescimento da infraestrutura nos Estados Unidos

As instalações modernizadas fortalecem a escala operacional e as capacidades de engenharia da MiTAC em quatro centros de excelência principais:

Unidade de Introdução de Novos Produtos (NPI): Projetado especificamente para arquiteturas avançadas de resfriamento a ar e a líquido em escala de rack, possibilitando a produção rápida de protótipos e a realização de testes remotos com o cliente.

Projetado especificamente para arquiteturas avançadas de resfriamento a ar e a líquido em escala de rack, possibilitando a produção rápida de protótipos e a realização de testes remotos com o cliente. Laboratório de Engenharia: Oferece validação completa e integrada de hardware e software para cargas de trabalho corporativas de IA e nuvem.

Oferece validação completa e integrada de hardware e software para cargas de trabalho corporativas de IA e nuvem. Centro de Experiência do Cliente (CEC): Conecta clientes de hiperescala e corporativos diretamente à mais recente infraestrutura completa da MiTAC, do servidor ao cluster.

Conecta clientes de hiperescala e corporativos diretamente à mais recente infraestrutura completa da MiTAC, do servidor ao cluster. Centro de Atendimento: Oferece suporte técnico pós-implantação dedicado, gerenciamento do ciclo de vida e serviços de campo.

"Esta nova instalação reflete o compromisso contínuo da MiTAC em expandir sua presença e proximidade com clientes e parceiros do ecossistema nos EUA", disse Raymond Huang, gerente-geral da MiTAC Computing Technology USA Corporation. "Com essa expansão, passamos a oferecer diretamente serviços localizados de engenharia, testes, validação e análise de falhas (AF) para fortalecer nossas operações de vendas e fabricação nos EUA. Ao combinar suporte local com nossa tradição em manufatura avançada, essa expansão estabelece um centro colaborativo para acelerar a entrada no mercado de infraestrutura de data centers de última geração. Aguardamos com expectativa as oportunidades que isso criará para a inovação e a parceria regional."

A cerimônia de inauguração reuniu líderes cívicos, clientes importantes, parceiros estratégicos do setor e representantes da comunidade para o corte oficial da fita, networking entre executivos, visitas guiadas às instalações e demonstrações interativas que destacaram as capacidades de engenharia de sistemas de ponta a ponta da MiTAC.

A MiTAC teve a honra de receber o prefeito de Newark, Michael Hannon, que fez um discurso e entregou um certificado em nome da cidade, juntamente com a vereadora de Newark, Eve Marie Little, o administrador da cidade, David Benoun, o diretor de Desenvolvimento Comunitário, Steven Turner, a vice-diretora de Desenvolvimento Econômico, Angela Tsui, e Lily Mei, CEO da Câmara de Comércio de Newark.

A MiTAC Computing Technology USA Corporation expressa sua sincera gratidão ao prefeito Hannon, aos nossos ilustres convidados da cidade, aos nossos valiosos clientes, parceiros estratégicos e patrocinadores do evento — AMD, Micron, SanDisk, TDS e D&H — por seu apoio e pelo compromisso compartilhado de impulsionar a inovação no campo da IA.

Sobre a MiTAC Computing Technology USA Corporation

A MiTAC Computing Technology Corp., subsidiária da MiTAC Holdings Corporation (TWSE: 3706), oferece soluções abrangentes e energeticamente eficientes para servidores, respaldadas por sua experiência no setor desde a década de 1990. Especializada em IA, HPC, computação em nuvem e de borda, a empresa emprega metodologias rigorosas para garantir qualidade inquestionável em sistemas básicos, arquiteturas em escala de rack e implantações em nível de cluster, alcançando desempenho e integração plenos.

A MiTAC Computing Technology USA Corporation está comprometida em oferecer inovação, desempenho e atendimento personalizado a clientes e parceiros em toda a América do Norte.

Site da MiTAC Computing Technology Corporation: https://www.mitaccomputing.com/

FONTE MiTAC Computing Technology Corporation