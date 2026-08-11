- MiTAC Computing Technology USA Corporation anuncia la gran inauguración de su oficina ampliada en Newark para impulsar el crecimiento de la infraestructura en Estados Unidos

NEWARK, California, 11 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- MiTAC Computing Technology Corporation, líder mundial en soluciones de servidores de alto rendimiento y eficiencia energética, y filial de MiTAC Holdings Corporation (TWSE:3706), dio a conocer hoy la inauguración de sus instalaciones ampliadas en Newark, California, para MiTAC Computing Technology USA Corporation. Esta expansión estratégica supone un refuerzo de cara a la inversión de MiTAC en infraestructura tecnológica norteamericana, la coinnovación con clientes y el crecimiento empresarial a largo plazo.

MiTAC Computing Technology USA Corporation Announces Grand Opening of Expanded Newark Office to Drive U.S. Infrastructure Growth

Las instalaciones modernizadas refuerzan la escala operativa y las capacidades de ingeniería de MiTAC en cuatro centros de excelencia principales:

Unidad de Introducción de Nuevos Productos (NPI): Diseñada específicamente para arquitecturas avanzadas de refrigeración por aire y líquido a escala de rack, permite la producción rápida de prototipos y pruebas remotas para clientes.

Diseñada específicamente para arquitecturas avanzadas de refrigeración por aire y líquido a escala de rack, permite la producción rápida de prototipos y pruebas remotas para clientes. Laboratorio de Ingeniería: Ofrece una validación integral de hardware y software de extremo a extremo para cargas de trabajo de IA y nube empresariales.

Ofrece una validación integral de hardware y software de extremo a extremo para cargas de trabajo de IA y nube empresariales. Centro de Experiencia del Cliente (CEC): Conecta a clientes empresariales y de hiperescala directamente con la infraestructura de pila completa de MiTAC, desde el servidor hasta el clúster.

Conecta a clientes empresariales y de hiperescala directamente con la infraestructura de pila completa de MiTAC, desde el servidor hasta el clúster. Centro de Servicio: Proporciona soporte técnico dedicado posterior a la implementación, gestión del ciclo de vida y servicios de campo.

"Estas nuevas instalaciones reflejan el compromiso continuo de MiTAC con el objetivo marcado de consolidar nuestra presencia junto a nuestros clientes y socios del ecosistema en Estados Unidos", declaró Raymond Huang, director general de MiTAC Computing Technology USA Corporation. "Gracias a esta expansión, ofrecemos directamente servicios locales de ingeniería, pruebas, validación y análisis de fallos (AF) para fortalecer nuestras operaciones de ventas y fabricación en Estados Unidos. Al combinar el soporte local con nuestra experiencia en fabricación avanzada, esta expansión crea un centro de colaboración para acelerar el lanzamiento al mercado de la infraestructura de centros de datos de próxima generación. Esperamos con interés las oportunidades que generará para la innovación y la colaboración a nivel regional".

La ceremonia de inauguración reunió a líderes cívicos, clientes clave, socios estratégicos de la industria y representantes de la comunidad para el tradicional corte de cinta, sesiones de networking ejecutivo, visitas guiadas a las instalaciones y demostraciones interactivas que mostraron las capacidades integrales de ingeniería de sistemas de MiTAC.

MiTAC tuvo el honor de recibir al alcalde de Newark, Michael Hannon, quien pronunció un discurso y entregó un certificado en nombre de la ciudad, junto con la concejala de Newark, Eve Marie Little; el administrador municipal, David Benoun; el director de Desarrollo Comunitario, Steven Turner; la subdirectora de Desarrollo Económico, Angela Tsui; y la consejera delegada de la Cámara de Comercio de Newark, Lily Mei.

MiTAC Computing Technology USA Corporation expresa su sincero agradecimiento al alcalde Hannon, a nuestros distinguidos invitados de la ciudad, valiosos clientes, socios estratégicos y patrocinadores del evento (AMD, Micron, SanDisk, TDS y D&H) por su apoyo y compromiso compartido para impulsar la innovación en el ámbito de la IA.

Acerca de MiTAC Computing Technology USA Corporation

MiTAC Computing Technology Corp., filial de MiTAC Holdings Corporation (TWSE:3706), ofrece soluciones de servidores integrales y energéticamente eficientes, respaldadas por una experiencia en el sector que se remonta a la década de 1990. Como empresa especializada en IA, HPC, computación en la nube y computación perimetral, MiTAC Computing emplea metodologías rigurosas para garantizar una calidad inigualable —en arquitecturas de tipo barebone, sistemas, arquitecturas a escala de rack e implementaciones a nivel de clúster— logrando con ello alcanzar un rendimiento e integración óptimos.

MiTAC Computing Technology USA Corporation se dedica a proporcionar innovación, rendimiento y un servicio excepcional a clientes y socios en toda Norteamérica.

Página web de MiTAC Computing Technology Corporation: https://www.mitaccomputing.com/