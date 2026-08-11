MiTAC Computing Technology USA Corporation เปิดสำนักงานแห่งใหม่ในนวร์กเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตด้านโครงสร้างพื้นฐานในสหรัฐฯ
News provided byMiTAC Computing Technology Corporation
11 Aug, 2026, 14:07 CST
นวร์ก, แคลิฟอร์เนีย, 11 สิงหาคม 2569 /PRNewswire/ -- MiTAC Computing Technology Corporation ผู้นำระดับโลกด้านโซลูชันเซิร์ฟเวอร์ประสิทธิภาพสูงและประหยัดพลังงาน และบริษัทในเครือของ MiTAC Holdings Corporation (TWSE:3706) ประกาศเปิดสำนักงานและศูนย์ปฏิบัติการของ MiTAC Computing Technology USA Corporation ในเมืองนวร์ก รัฐแคลิฟอร์เนียอย่างเป็นทางการ การขยายเชิงกลยุทธ์ครั้งนี้ตอกย้ำการลงทุนของ MiTAC ในโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีในอเมริกาเหนือ การร่วมพัฒนานวัตกรรมกับลูกค้า และการเติบโตของธุรกิจในระยะยาว
สถานที่ปฏิบัติงานที่ได้รับการปรับปรุงใหม่นี้ช่วยเสริมศักยภาพด้านการดำเนินงานและวิศวกรรมของ MiTAC ผ่านศูนย์ความเป็นเลิศหลัก 4 ด้าน ได้แก่
- หน่วยงาน New Product Introduction (NPI): ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับสถาปัตยกรรมระบบแร็กแบบครบวงจรที่ใช้ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศและของเหลวขั้นสูง รองรับการผลิตต้นแบบอย่างรวดเร็วและการทดสอบโดยลูกค้าจากระยะไกล
- ห้องปฏิบัติการวิศวกรรม: ให้บริการตรวจสอบและทดสอบระบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์แบบครบวงจรตั้งแต่ต้นจนจบ สำหรับเวิร์กโหลดด้าน AI ระดับองค์กรและคลาวด์
- ศูนย์ประสบการณ์ลูกค้า (CEC): เชื่อมต่อลูกค้ากลุ่มไฮเปอร์สเกลและองค์กรโดยตรงกับโครงสร้างพื้นฐานเซิร์ฟเวอร์ถึงคลัสเตอร์แบบฟูลสแตกใหม่ล่าสุดของ MiTAC
- ศูนย์บริการ: ให้การสนับสนุนด้านเทคนิคหลังการติดตั้ง การบริหารจัดการตลอดอายุการใช้งาน และบริการภาคสนามโดยเฉพาะ
"สถานที่แห่งใหม่นี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของ MiTAC ในการขยายการดำเนินงานร่วมกับลูกค้าและพันธมิตรในระบบนิเวศของเราในสหรัฐฯ" Raymond Huang ผู้จัดการทั่วไปของ MiTAC Computing Technology USA Corporation กล่าว "การขยายครั้งนี้ช่วยให้เราสามารถให้บริการด้านวิศวกรรม การทดสอบ การตรวจสอบและยืนยันระบบ ตลอดจนการวิเคราะห์ความเสียหาย (FA) ในท้องถิ่นได้โดยตรง เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับการดำเนินงานด้านการขายและการผลิตในสหรัฐฯ การผสานการสนับสนุนในท้องถิ่นเข้ากับความเชี่ยวชาญด้านการผลิตขั้นสูงที่เราสั่งสมมา จะทำให้สถานที่แห่งนี้กลายเป็นศูนย์กลางความร่วมมือที่ช่วยเร่งการนำโครงสร้างพื้นฐานศูนย์ข้อมูลยุคใหม่ออกสู่ตลาด เราตั้งตารอโอกาสที่สถานที่แห่งนี้จะสร้างขึ้นเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมและความร่วมมือในภูมิภาค"
พิธีเปิดดังกล่าวมีผู้นำชุมชน ลูกค้ารายสำคัญ พันธมิตรเชิงกลยุทธ์ในอุตสาหกรรม และตัวแทนจากชุมชนเข้าร่วม โดยภายในงานมีพิธีตัดริบบิ้นอย่างเป็นทางการ การสร้างเครือข่ายระหว่างผู้บริหาร การเยี่ยมชมสถานที่พร้อมเจ้าหน้าที่นำชม และการสาธิตเชิงโต้ตอบที่แสดงให้เห็นถึงขีดความสามารถด้านวิศวกรรมระบบแบบครบวงจรของ MiTAC
MiTAC รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับ Michael Hannon นายกเทศมนตรีเมืองนวร์ก ซึ่งได้กล่าวสุนทรพจน์และมอบประกาศนียบัตรในนามของเมือง โดยมี Eve Marie Little สมาชิกสภาเมืองนวร์ก, David Benoun ผู้จัดการเมือง, Steven Turner ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาชุมชน, Angela Tsui รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเศรษฐกิจ และ Lily Mei ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของหอการค้านวร์ก เข้าร่วมงานด้วยเช่นกัน
MiTAC Computing Technology USA Corporation ขอขอบคุณนายกเทศมนตรี Hannon แขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานของเมือง ลูกค้าคนสำคัญ พันธมิตรเชิงกลยุทธ์ และผู้สนับสนุนการจัดงาน ได้แก่ AMD, Micron, SanDisk, TDS และ D&H สำหรับการสนับสนุนและความมุ่งมั่นร่วมกันในการขับเคลื่อนนวัตกรรมในแวดวง AI
เกี่ยวกับ MiTAC Computing Technology USA Corporation
MiTAC Computing Technology Corp. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ MiTAC Holdings Corporation (TWSE:3706) ให้บริการโซลูชันเซิร์ฟเวอร์ที่ครบวงจรและประหยัดพลังงาน โดยอาศัยความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมที่สั่งสมมาตั้งแต่ทศวรรษ 1990 บริษัทมีความเชี่ยวชาญด้าน AI, HPC, คลาวด์ และเอดจ์คอมพิวติ้ง พร้อมใช้กระบวนการที่เข้มงวดเพื่อรับประกันคุณภาพในทุกขั้นตอน ตั้งแต่ barebones, ระบบเซิร์ฟเวอร์, สถาปัตยกรรมระดับแร็ก ไปจนถึงการติดตั้งใช้งานในระดับคลัสเตอร์ เพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพและการผสานระบบอย่างเต็มรูปแบบ
MiTAC Computing Technology USA Corporation มุ่งมั่นในการนำเสนอนวัตกรรม ประสิทธิภาพ และบริการที่ทุ่มเทแก่ลูกค้าและพันธมิตรทั่วอเมริกาเหนือ
เว็บไซต์ MiTAC Computing Technology Corporation: https://www.mitaccomputing.com/
SOURCE MiTAC Computing Technology Corporation
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