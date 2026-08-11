MiTAC Computing Technology USA Corporation gibt die feierliche Eröffnung der erweiterten Niederlassung in Newark bekannt, um das Wachstum im US-Infrastrukturbereich voranzutreiben

NEWARK, Kalifornien, 11. August 2026 /PRNewswire/ -- Die MiTAC Computing Technology Corporation, ein weltweit führender Anbieter von leistungsstarken, energieeffizienten Serverlösungen und Tochtergesellschaft der MiTAC Holdings Corporation (TWSE:3706), gab die feierliche Eröffnung ihres erweiterten Standorts in Newark, Kalifornien, für die MiTAC Computing Technology USA Corporation bekannt. Diese strategische Erweiterung untermauert das Engagement von MiTAC in den Bereichen nordamerikanische Technologieinfrastruktur, gemeinsame Innovation mit Kunden und langfristiges Unternehmenswachstum.

MiTAC Computing Technology USA Corporation Announces Grand Opening of Expanded Newark Office to Drive U.S. Infrastructure Growth

Die modernisierte Anlage stärkt die operative Reichweite und die technischen Kompetenzen von MiTAC in vier zentralen Kompetenzzentren:

Abteilung für die Einführung neuer Produkte (NPI): Speziell für fortschrittliche Rack-Scale-Architekturen mit Luft- und Flüssigkeitskühlung entwickelt, um eine schnelle Prototypenfertigung und Kundentests aus der Ferne zu ermöglichen.

Speziell für fortschrittliche Rack-Scale-Architekturen mit Luft- und Flüssigkeitskühlung entwickelt, um eine schnelle Prototypenfertigung und Kundentests aus der Ferne zu ermöglichen. Technisches Labor: Bietet eine umfassende, durchgängige Validierung von Hardware- und Softwaresystemen für KI- und Cloud-Workloads in Unternehmen.

Bietet eine umfassende, durchgängige Validierung von Hardware- und Softwaresystemen für KI- und Cloud-Workloads in Unternehmen. Customer Experience Center (CEC): Verbindet Hyperscale- und Unternehmenskunden direkt mit der neuesten Full-Stack-Server-zu-Cluster-Infrastruktur von MiTAC.

Verbindet Hyperscale- und Unternehmenskunden direkt mit der neuesten Full-Stack-Server-zu-Cluster-Infrastruktur von MiTAC. Kundendienstzentrum: Bietet speziellen technischen Support nach der Bereitstellung, Lebenszyklusmanagement und Vor-Ort-Dienstleistungen.

„Diese neue Einrichtung spiegelt das anhaltende Engagement von MiTAC wider, unsere Präsenz gemeinsam mit unseren US-Kunden und Partnern im Ökosystem weiter auszubauen", sagte Raymond Huang, General Manager der MiTAC Computing Technology USA Corporation. „Mit dieser Erweiterung bieten wir direkt vor Ort Dienstleistungen in den Bereichen Entwicklung, Prüfung, Validierung und Fehleranalyse (FA) an, um unsere Vertriebs- und Fertigungsaktivitäten in den USA zu stärken. Durch die Kombination von vor Ort bereitgestelltem Support mit unserer langjährigen Erfahrung in der fortschrittlichen Fertigung schafft diese Erweiterung einen Kooperationsknotenpunkt, der die Markteinführungszeit für die Infrastruktur von Rechenzentren der nächsten Generation verkürzt. Wir freuen uns auf die Möglichkeiten, die sich daraus für regionale Innovationen und Partnerschaften ergeben werden."

An der Eröffnungsfeier nahmen führende Persönlichkeiten aus dem öffentlichen Leben, wichtige Kunden, strategische Industriepartner sowie Vertreter der Gemeinde teil. Auf dem Programm standen die offizielle Banddurchtrennung, Networking-Gelegenheiten für Führungskräfte, geführte Rundgänge durch die Anlagen sowie interaktive Vorführungen, bei denen die umfassenden Kompetenzen von MiTAC im Bereich der Systemtechnik präsentiert wurden.

MiTAC hatte die Ehre, den Bürgermeister von Newark, Michael Hannon – der eine Ansprache hielt und im Namen der Stadt eine Urkunde überreichte – sowie die Stadträtin von Newark, Eve Marie Little, den Stadtverwalter David Benoun, den Leiter der Abteilung für Stadtentwicklung, Steven Turner, die stellvertretende Leiterin der Abteilung für Wirtschaftsförderung, Angela Tsui, und Lily Mei, Geschäftsführerin der Handelskammer von Newark, begrüßen zu dürfen.

Die MiTAC Computing Technology USA Corporation bedankt sich herzlich bei Bürgermeister Hannon, unseren hochrangigen Gästen aus der Stadt, geschätzten Kunden, strategischen Partnern sowie den Sponsoren der Veranstaltung – AMD, Micron, SanDisk, TDS und D&H – für ihre Unterstützung und ihr gemeinsames Engagement zur Förderung von Innovationen im gesamten KI-Bereich.

Informationen zur MiTAC Computing Technology USA Corporation

Die MiTAC Computing Technology Corp., eine Tochtergesellschaft der MiTAC Holdings Corporation (TWSE:3706), bietet umfassende, energieeffiziente Serverlösungen an, die auf Branchenexpertise zurückgreifen, die bis in die 1990er Jahre zurückreicht. MiTAC Computing ist auf KI, HPC, Cloud- und Edge-Computing spezialisiert und wendet strenge Methoden an, um kompromisslose Qualität zu gewährleisten – von Barebones über Systeme und Rack-Scale-Architekturen bis hin zu Cluster-basierten Bereitstellungen –, wodurch Leistung und Integration in vollem Umfang erreicht werden.

Die MiTAC Computing Technology USA Corporation hat es sich zur Aufgabe gemacht, Kunden und Partnern in ganz Nordamerika Innovation, Leistung und engagierten Service zu bieten.

Website von MiTAC Computing Technology Corporation: https://www.mitaccomputing.com/