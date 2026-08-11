NEWARK, California, 11 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- MiTAC Computing Technology Corporation, líder mundial en soluciones de servidores de alto rendimiento y bajo consumo energético, y filial de MiTAC Holdings Corporation (TWSE:3706), ha anunciado la inauguración oficial de sus instalaciones ampliadas de Newark (California) para MiTAC Computing Technology USA Corporation. Esta expansión estratégica refuerza la inversión de MiTAC en la infraestructura tecnológica de Norteamérica, la innovación conjunta con los clientes y el crecimiento empresarial a largo plazo.

MiTAC Computing Technology USA Corporation anuncia la inauguración oficial de su oficina ampliada en Newark para impulsar el crecimiento de las infraestructuras en EE. UU.

Las nuevas instalaciones mejoradas refuerzan la escala operativa y las capacidades de ingeniería de MiTAC en cuatro centros de excelencia fundamentales:

Unidad de Introducción de Nuevos Productos (NPI): Diseñada específicamente para arquitecturas a escala de rack con refrigeración avanzada por aire y por líquido, lo que permite una rápida producción de prototipos y la realización de pruebas remotas por parte de los clientes.

Diseñada específicamente para arquitecturas a escala de rack con refrigeración avanzada por aire y por líquido, lo que permite una rápida producción de prototipos y la realización de pruebas remotas por parte de los clientes. Laboratorio de ingeniería: Ofrece una validación integral y completa de los sistemas de hardware y software para cargas de trabajo empresariales de inteligencia artificial y en la nube.

Ofrece una validación integral y completa de los sistemas de hardware y software para cargas de trabajo empresariales de inteligencia artificial y en la nube. Centro de Experiencia del Cliente (CEC): Conecta a los clientes de hiperescala y empresariales directamente con la última infraestructura full-stack de MiTAC, que abarca desde el servidor hasta el clúster.

Conecta a los clientes de hiperescala y empresariales directamente con la última infraestructura full-stack de MiTAC, que abarca desde el servidor hasta el clúster. Centro de servicio: Ofrece asistencia técnica especializada tras la implementación, gestión del ciclo de vida y servicios sobre el terreno.

"Estas nuevas instalaciones reflejan el compromiso constante de MiTAC por reforzar nuestra presencia junto a nuestros clientes y socios del ecosistema en Estados Unidos", afirmó Raymond Huang, director general de MiTAC Computing Technology USA Corporation. "Con esta expansión, ofrecemos directamente servicios de ingeniería, pruebas, validación y análisis de fallas (FA) adaptados al mercado local, con el fin de reforzar nuestras operaciones de ventas y fabricación en Estados Unidos. Al combinar la asistencia local con nuestra larga tradición en fabricación avanzada, esta expansión establece un centro de colaboración destinado a acelerar el tiempo de comercialización de la infraestructura de centros de datos de próxima generación. Esperamos con ansias las oportunidades que esto generará para la innovación y la colaboración a nivel regional".

La ceremonia de inauguración reunió a líderes cívicos, clientes clave, socios estratégicos del sector y representantes de la comunidad para llevar a cabo el corte oficial de la cinta, establecer contactos entre directivos, realizar visitas guiadas a las instalaciones y asistir a demostraciones interactivas en las que se mostraron las capacidades de ingeniería de sistemas integrales de MiTAC.

MiTAC tuvo el honor de dar la bienvenida al alcalde de Newark, Michael Hannon —quien pronunció unas palabras y entregó un certificado en nombre de la ciudad—, junto con la concejala de Newark Eve Marie Little, el administrador municipal David Benoun, el director de Desarrollo Comunitario Steven Turner, la subdirectora de Desarrollo Económico Angela Tsui y Lily Mei, directora general de la Cámara de Comercio de Newark.

MiTAC Computing Technology USA Corporation desea expresar su más sincero agradecimiento al alcalde Hannon, a nuestros distinguidos invitados de la ciudad, a nuestros estimados clientes, a nuestros socios estratégicos y a los patrocinadores del evento —AMD, Micron, SanDisk, TDS y D&H— por su apoyo y su compromiso compartido con el impulso de la innovación en el ámbito de la inteligencia artificial.

Acerca de MiTAC Computing Technology USA Corporation

MiTAC Computing Technology Corp., una filial de MiTAC Holdings Corporation (TWSE:3706), ofrece soluciones de servidores integrales y de bajo consumo, respaldadas por una experiencia en el sector que se remonta a la década de los noventa. MiTAC Computing, especializada en inteligencia artificial, computación de alto rendimiento (HPC), la nube y la computación periférica, aplica metodologías rigurosas para garantizar una calidad sin concesiones —tanto en barebones como en sistemas, arquitecturas a escala de rack e implementaciones a nivel de clúster— y lograr así el máximo rendimiento e integración.

MiTAC Computing Technology USA Corporation se dedica a ofrecer innovación, rendimiento y un servicio personalizado a sus clientes y socios en toda Norteamérica.

Página web de MiTAC Computing Technology Corporation: https://www.mitaccomputing.com/

FUENTE MiTAC Computing Technology Corporation