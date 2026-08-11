MiTAC Computing Technology USA Corporation annonce l'inauguration de ses nouveaux locaux agrandis à Newark destinés à stimuler la croissance des infrastructures aux États-Unis

NEWARK, Californie, 11 août 2026 /PRNewswire/ -- MiTAC Computing Technology Corporation, leader mondial des solutions de serveurs hautes performances et à faible consommation d'énergie, filiale de MiTAC Holdings Corporation (TWSE : 3706), a annoncé l'inauguration officielle de ses installations agrandies de MiTAC Computing Technology USA Corporation à Newark, en Californie. Cette expansion stratégique confirme l'engagement de MiTAC en Amérique du Nord en matière d'infrastructures technologiques, de co-innovation avec ses clients et de croissance à long terme de l'entreprise.

MiTAC Computing Technology USA Corporation Announces Grand Opening of Expanded Newark Office to Drive U.S. Infrastructure Growth

La modernisation de ces installations renforce l'envergure opérationnelle et les capacités d'ingénierie de MiTAC dans quatre centres d'excellence clés :

Unité Lancement de nouveaux produits : spécialement conçue pour les architectures de racks dotées de systèmes avancés de refroidissement par air et par liquide, cette unité permet la production rapide de prototypes et la réalisation de tests à distance par les clients.

spécialement conçue pour les architectures de racks dotées de systèmes avancés de refroidissement par air et par liquide, cette unité permet la production rapide de prototypes et la réalisation de tests à distance par les clients. Laboratoire d'ingénierie : assure une validation complète et de bout en bout des systèmes matériels et logiciels pour les charges de travail d'IA d'entreprise et dans le cloud.

assure une validation complète et de bout en bout des systèmes matériels et logiciels pour les charges de travail d'IA d'entreprise et dans le cloud. Centre d'expérience client (CEC) : permet aux clients hyperscale et aux entreprises de se connecter directement à la toute dernière infrastructure « full-stack » de MiTAC, allant du serveur au cluster.

permet aux clients hyperscale et aux entreprises de se connecter directement à la toute dernière infrastructure « full-stack » de MiTAC, allant du serveur au cluster. Centre d'assistance : fournit une assistance technique dédiée après le déploiement, la gestion du cycle de vie et des services sur site.

« Ce nouveau site souligne l'engagement constant de MiTAC à renforcer sa présence aux côtés de ses clients américains et de ses partenaires de l'écosystème », a déclaré Raymond Huang, directeur général de MiTAC Computing Technology USA Corporation. « Grâce à cette expansion, nous proposons directement des services d'ingénierie, d'essais, de validation et d'analyse des défaillances (FA) adaptés au marché local, afin de renforcer nos activités commerciales et de production aux États-Unis. En associant un soutien local à notre savoir-faire en matière de fabrication de pointe, cette expansion introduit un pôle collaboratif destiné à accélérer la commercialisation des infrastructures de centres de données de nouvelle génération. Nous nous réjouissons des opportunités que cela ouvrira en matière d'innovation et de partenariat au niveau régional. »

La cérémonie d'inauguration a réuni des responsables locaux, des clients clés, des partenaires industriels stratégiques et des représentants de la communauté à l'occasion d'une coupure de ruban officielle, d'échanges entre dirigeants, de visites guidées des installations et de démonstrations interactives mettant en vedette les capacités de MiTAC en matière d'ingénierie système de bout en bout.

Michael Hannon, maire de Newark a honoré MiTAC de sa présence et a prononcé un discours et remis un certificat au nom de la ville, en compagnie d'Eve Marie Little, conseillère municipale de Newark, de David Benoun, directeur général de la ville, de Steven Turner, directeur du développement communautaire, d'Angela Tsui, directrice adjointe du développement économique et de Lily Mei, PDG de la Chambre de commerce de Newark.

MiTAC Computing Technology USA Corporation tient à exprimer sa sincère gratitude au maire Hannon, à nos éminents invités municipaux, à nos précieux clients, à nos partenaires stratégiques ainsi qu'aux sponsors de l'événement — AMD, Micron, SanDisk, TDS et D&H — pour leur soutien et leur engagement commun en faveur de l'innovation dans le domaine de l'intelligence artificielle.

À propos de MiTAC Computing Technology USA Corporation

MiTAC Computing Technology Corp., filiale de MiTAC Holdings Corporation (TWSE : 3706), propose des solutions de serveurs complètes et écoefficientes qui reposent sur un savoir-faire industriel remontant aux années 1990. Spécialisée dans l'IA, le calcul haute performance (CHP), le cloud et l'informatique de périphérie, MiTAC Computing met en œuvre des méthodologies rigoureuses pour garantir une qualité irréprochable — qu'il s'agisse de barebones, de systèmes, d'architectures à l'échelle de rack ou de déploiements au niveau des clusters — afin d'optimiser pleinement les performances et l'intégration.

MiTAC Computing Technology USA Corporation s'engage à offrir innovation, performance et un service dédié à ses clients et partenaires à travers toute l'Amérique du Nord.

Site web de MiTAC Computing Technology Corporation : https://www.mitaccomputing.com/